Tentano un furto in un appartamento ma la casa non è vuota: il proprietario li ferma e fa arrestare

Genova. La Polizia di Stato di Genova nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 agosto ha arrestato un 19enne per il reato di tentato furto aggravato. Gli agenti di una volante sono intervenuti, a seguito di segnalazione, in un appartamento di via Rolla, a Cornigliano, dove il 19enne, in compagnia di altra persona, aveva cercato di scassinare la porta d’ingresso.

In particolare il giovane, con un attrezzo atto allo scasso, ha colpito più volte la porta per cercare di aprirla armeggiando con la serratura.

In casa, la compagna del proprietario, sentendo i colpi e vedendo la maniglia muoversi come se qualcuno cercasse di entrare, ha immediatamente chiamato la polizia e il suo compagno che stava rientrando verso casa.

Il proprietario, precipitatosi nell’appartamento, è riuscito a sorprendere e fermare i due giovani consentendo così agli operatori, intervenuti rapidamente in suo soccorso, di trarre in arresto il maggiorenne; l’altro soggetto, minore, è stato denunciato. Fissata per questa mattina la direttissima.