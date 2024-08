Tennis, l’entry list dell’Aon Open Challenger: iscritti tre top 100

Genova. Da domenica 1 a domenica 8 settembre si svolgerà la ventesima edizione dell’Aon Open Challenger, Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis che si terrà a Genova presso i campi in terra rossa di Valletta Cambiaso.

L’evento, un Challenger 125, si svolgerà in contemporanea ai tornei di pari livello di Siviglia, Shanghai, Tulln an der Donau, Cassis, Istanbul.

Ecco la prima entry list del torneo di Genova, con i 21 atleti e la loro attuale posizione di classifica ATP:

Thiago Seyboth Wild (Bra) 70

Thiago Monteiro (Bra) 76

Jaume Munar (Esp) 89

Laslo Djere (Slo) 106

Daniel Elahi Galan (Col) 130

Stefano Napolitano (Ita) 137

Gustavo Heide (Bra) 143

Francesco Passaro (Ita) 147

Juan Pablo Varillas (Per) 161

Benjamin Hassan (Lib) 166

Andrea Pellegrino (Ita) 173

Dmitry Popko (Kaz) 187

Kyrian Jacquet (Fra) 216

Kei Nishikori (Jpn) 222

Stefano Travaglia (Ita) 226

Federico Arnaboldi (Ita) 235

Francesco Maestrelli (Ita) 249

Adrian Andreev (Bul) 252

Gianluca Mager (Ita) 263

Ignacio Buse (Per) 266

Gonzalo Bueno (Per) 270

I primi 19 alternates:

Samuel Vincent Ruggeri (Ita) 274

Enrico Dalla Valle (Ita) 283

Giovanni Fonio (Ita) 288

Gabriel Debru (Fra) 308

Matheus Pucinelli De Almeida (Bra) 314

Cezar Cretu (Rom) 315

Martin Krumich (Cze) 316

Andrew Paulson (Cze) 319

Jonas Forejtek (Cze) 320

Martin Klizan (Svk) 323

Jakub Nicod (Cze) 325

Joao Lucas Reis Da Silva (Bra) 327

Gastao Elias (Por) 329

Franco Agamenone (Ita) 330

Sebastian Fanselow (Ger) 331

Ivan Gakhov (Rus) 336

Nikolas Sanchez Izquierdo (Esp) 342

Guy Den Ouden (Ned) 343

Luka Mikrut (Cro) 345