Tendopoli per senza dimora sgomberate dal Comune in Piccapietra e Corso Perrone

Genova. Doppia operazione della polizia locale di Genova questa mattina, tra Corso Perrone, nel ponente cittadino, e piazza Piccapietra, in pieno centro città.

Gli agenti, coadiuvati da mezzi e operatori di Amiu, sono intervenuti per sgomberare una tendopoli disabitata e alcuni giacigli di fortuna per il bivacco, diventate da tempo rifugio per senza fissa dimora e persone con problemi di dipendenze.

Il primo sgombero è avvenuto in corso Perrone, dopo la segnalazione di alcuni residenti. Gli agenti hanno portato a termine con Amiu le operazioni di bonifica e di rimozione di masserizie, tende, materassi e lenzuola. Al momento dello sgombero nessuno degli occupanti era presente.

Anche in piazza Piccapietra la polizia Locale hanno trovato giacigli costruiti con cartoni e lenzuola, immondizia, bottiglie, segnalate sempre da residenti e negozianti. È stata quindi necessaria, sempre insieme ad Amiu, un’attività di riqualificazione.

L’attività proseguirà anche nei prossimi giorni per mantenere pulite le zone oggetto degli sgomberi di questa mattina, e per tentare il recupero sociale di alcuni dei soggetti individuati, tramite una presa in carico dei servizi sociali del Comune. Nei prossimi giorni la polizia Locale sarà impegnata in un’altra operazione simile lungo il torrente Varenna, nel ponente.