Temporale nella notte: fulmine incendia un albero a Voltri, rami caduti in tutta la città

Genova. Notte impegnativa per i vigili del fuoco di Genova, rimasti impegnati diverse ore per le conseguenze del rapido ma intendo passaggio sulla città del fronte perturbativo proveniente dall’Atlantico che nelle scorse ore ha attraversato i cieli della nostra regione.

Allarme per un fulmine caduto nei boschi di Fiorino, sulle alture di Voltri: come successo nei giorni scorsi a Montoggio, infatti, la saetta ha letteralmente fatto esplodere una albero, dando il via ad un piccolo incendio per fortuna auto estintosi con la pioggia caduta in quei minuti.

Il nubifragio ha colpito anche il centro città, con diversi interventi dei vigili del fuoco chiamati per la messa in sicurezza di rami e alberature urbane nei vai cantieri, tra corso Carbonara, via Corica e San Martino. Secondo i pluviometri della rete di monitoraggio della Protezione Civile, in pochi minuti in alcuni punti della città, come in Val Bisagno, sono caduti tra i 6 e i 7 millimetri di pioggia.

La tempesta ha “regalato” anche qualche piccolo problema ai semafori di corso Gastaldi, andati fuori uso durante il temporale.