Maltempo in Liguria, forte temporale e grandinata in Val Trebbia e Val d’Aveto

Rovegno. Un forte temporale con un’intensa grandinata ha colpito intorno alle 16 l’alta Val Trebbia e l’alta Val d’Aveto, nell’entroterra del Levante ligure.

Una grossa cella temporalesca, come previsto, si è formata sull’Appennino a cavallo di Liguria ed Emilia-Romagna e nel suo percorso verso est ha interessato in particolare le zone di Rovegno e Santo Stefano d’Aveto, dove i chicchi di grandine hanno imbiancato il paesaggio. Secondo la rete Limet, a Loco di Rovegno sono caduti 34,6 millimetri in poche decine di minuti. La maggior parte delle precipitazioni ha colpito il territorio emiliano.

Sulla costa non si escludono locali sconfinamenti entro sera tra Spezzino e Tigullio, con un’instabilità che potrà protrarsi in serata e nottata sul settore orientale della Liguria, in base alle previsioni elaborate dagli esperti di Limet.

Immagini dalla rete Nowcasting Limet

Segnali di debolezza dell’anticiclone sub-tropicale che produrranno altri fenomeni temporaleschi martedì e mercoledì. Tuttavia da giovedì l’alta pressione riacquisterà potenza, portando tempo stabile almeno fino all’inizio del weekend e temperature in risalita. A Genova, terminata la tregua, è già bollino giallo per ondate di calore. Poi, nei primi giorni di settembre, alcuni modelli prevedono l’arrivo di nuovi temporali e un nuovo calo termico, ma è ancora presto per avere previsioni affidabili.