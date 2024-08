Genova. Si riunirà questa mattina a palazzo Tursi il tavolo che vede a confronto Comune di Genova, Aster e associazioni ambientaliste per discutere quello che sembra l’ormai necessario taglio dei 15 pini in viale Thaon Di Revel, nei giardini davanti alla stazione Brignole.

La consulta del verde è stata convocata dall’assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente non tanto per aprire alla possibilità di un dietrofront quanto per ribadire le motivazioni che hanno portato alla decisione di tagliare.

L’intervento dei tecnici Aster, se arriverà l’input definitivo da parte dell’amministrazione, scatterà a partire da questa sera, anche perché trattandosi di alberi imponenti saranno necessarie chiusure temporanee della viabilità e si agirà dunque in un momento meno critico per la viabilità.

Al tavolo di questa mattina, secondo quanto annunciato dalla giunta Bucci, saranno presentati gli studi che certificano la malattia degli alberi ad alto fusto, intaccati da un fungo alle radici e quindi scarsamente stabili. Nella scorsa primavera, d’altronde, un pino era crollato su un gabbiotto della rete di trasporto pubblico Amt, per fortuna senza provocare feriti.

Alla Consulta del verde partecipano associazioni come Italia Nostra, Legambiente e Wwf, realtà che fanno parte anche della Rete genovese dei comitati. La stessa Rete, nei giorni scorsi, ha attaccato duramente il Comune e Aster per la gestione definita “fallimentare” del verde pubblico.

Le associazioni hanno sottolineato come il piano dell’amministrazione che prevede complessivamente il taglio di circa 200 alberi ad alto fusto a rischio sia dettato dall’incapacità di trovare soluzioni alle malattie. Hanno anche messo in dubbio la validità delle analisi effettuate dagli agronomi di Aster sulla stabilità e salute delle piante.

Inoltre la Rete, per quanto riguarda la situazione a Brignole, ha imputato ad Aster la responsabilità della contaminazione fungina dei pini: la partecipata comunale, dicono i comitati, non avrebbe vigilato abbastanza durante alcuni lavori stradali svolti nel 2017 da terzi, lavori durante i quali, bucando l’asfalto, si sono danneggiate le radici dei pini che quindi hanno preso il fungo.

Aster ha spiegato come l’individuazione dei funghi cariogeni non fosse possibile a priori e che i test effettuati dai tecnici sono inequivocabili: “I controlli – ha detto Giorgio Costa, responsabile della divisione verde di Aster – vengono fatti ciclicamente sulla base di un protocollo nazionale e quegli alberi sono stati analizzati anche in passato. Quando il limite di criticità supera una certa soglia, diventano pericolosi e vanno eliminati. Le soglie sono date da parametri statici oggettivi: vengono eseguite prove di trazione che simulano la forza prodotta da un vento intenso, intorno ai 100 km/h. In questo modo si valuta l’elasticità del tronco e della parte basale e si verifica se la pianta si sposta con strumenti digitali. Tutti questi pini sono stati inseriti nella classe di rischio D, cioè l’ultima, quella che impone l’abbattimento, visto che tra i nostri compiti c’è anche prevenire i danni alle persone“. I test sono stati svolti negli scorsi giorni da una ditta esterna incarica da Aster e “scelta in base alla qualità”.

La settimana passata altri grandi alberi sono caduti, da soli, in città: in un caso il crollo è avvenuto nel parco di Villa Rossi, a Sestri Ponente, in un altro caso, domenica pomeriggio, una pianta ha interrotto il traffico in via Paleocapa, tra Oregina e Castelletto.