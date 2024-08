Genova. Continua la protesta per il taglio degli alberi di Brignole considerati a rischio crollo. Dopo l’abbattimento dei primi tre pini domestici avvenuto ieri sera, anche questo pomeriggio alcune decine di manifestanti, cittadini e rappresentanti dei comitati genovesi hanno dato vita ad un presidio per chiedere all’amministrazione di fermare le operazioni e trovare soluzioni alternative.

Presenti anche gli attivisti del Circolo Nuovo Ecologia, da sempre in prima linea per le questioni legate alla gestione del verde pubblico. Al megafono Marco Fabbri ha ricordato come l’associazione abbia depositato un esposto articolati su essenzialmente su due punti: “Vogliamo chiarire questa situazione partendo proprio dalla sicurezza – ha spiegato a Genova24 – se è vero che c’è un rischio crollo, ci chiediamo come mai nessuna area è stata transennata in ottica cautelativa. Questi alberi devono essere tagliati con urgenza, senza aspettare, e sotto fanno passare persone e autobus?”.

Ma non solo. Oltre alla eventuale mancata tutela, gli ambientalisti chiedono anche verifiche su quanto avvenuto dal 2018 ad oggi, vale a dire da quando sono stati approntati i camminamenti in cemento tra le aiuole che, come è emerso, avrebbero danneggiato alcune radici degli alberi, esponendoli a un degradamento che in qualche modo avrebbe potuto inficiare il loro stato di salute portando oggi a questa emergenza: “Potrebbe configurarsi un danno erariale – spiega Fabbri – visto che oggi l’amministrazione civica sta sostenendo un costo sicuramente elevato per questa operazione. Senza contare il danno ambientale e paesaggistico che sta patendo la città tutta“.

Il tema, secondo gli ambientalisti, quindi, non è solamente quello di impedire l’abbattimento di questi grandi e caratteristici alberi, ma anche capire che cosa non è stato fatto per evitare di arrivare a questa situazione. Sul tema è tornato anche il presidente di Italia Nostra Genova, Stefano Fera, che ha commentato questa gestione “fallimenatare” e chiesto che Aster “smetta di occuparsi del verde”, per tornare ad una gestione in capo ad una direzione dedicata dell’amministrazione civica.

Questa sera le operazioni di taglio dovrebbero proseguire, e sono attesi nuove possibili proteste anche se non è stata ufficialmente chiamata una manifestazione: “Torneremo a passeggiare sotto questi alberi, finche potremo”

Avvenente: “Li sostituiremo, entro inizio settembre il progetto”

“Entro inizio settembre sarà pronto il progetto di messa a dimora delle nuove alberature e sarà condiviso con la consulta del verde: saranno piantumate piante della stessa specie e in egual numero, nella stagione più opportuna per la salute delle piante stesse”. Questo l’annuncio di ieri dell’’assessore Mauro Avvenente.