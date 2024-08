Taglio degli alberi di Brignole, i sindacati contro il Wwf: “Comune difenda Aster”

Genova. “Leggiamo con preoccupazione l’articolo riguardante il taglio dei pini di via Thaon di Revel. Non nutriamo alcun dubbio sulla professionalità di tecnici ed operai dell’azienda, da ciò consegue che quanto deciso, cioè il taglio degli alberi, sia una scelta dolorosa ma ineludibile per la salvaguardia della pubblica incolumità. Semmai preoccupa la presa di posizione di WWF Genova che chiede la revoca della gestione del verde ad Aster. Un’affermazione priva di concretezza, nella più completa disconoscenza di contratti in essere ma soprattutto dell’alta professionalità degli operatori di Aster”.

Questo il commento delle organizzazioni sindacali Filctem Femca Uiltec alle vicende che in questi giorni stanno agitando la politica cittadina, vale a dire il massiccio taglio di alberi a Brignole, taglio effettuato da Aster finita nel mirino delle associazioni ambientaliste considerata “non all’altezza”.

“Chiediamo una ferma presa di posizione da parte della Civica Amministrazione a tutela dell’immagine della sua Azienda affinché sia chiaro che non esistono processi in atto finalizzati a togliere un ulteriore pezzo di lavoro ad Aster, eventualità che sarebbe da noi contrastata con ogni mezzo. Stupisce il silenzio ad oggi rilevabile da parte di Aster; sarebbe stato doveroso che la stessa avesse difeso con forza la professionalità dei propri dipendenti. Giudichiamo negativamente l’assenza di una presa di posizione da parte della Direzione aziendale, che si inserisce, in continuità, nel periodo più basso delle relazioni sindacali in azienda di questi ultimi anni”.