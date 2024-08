Super Genoa contro il Monza, Gilardino: “Forte desiderio di vittoria, i ragazzi hanno dato tutto”

Monza. Si esalta il Genoa sotto la guida di Alberto Gilardino. Nonostante le perdite di Retegui e Gudmunsson, due dei giocatori all’occhiello della passata stagione rossoblù, era difficile pensare ad un Genoa così incisivo, anche in questo primissimo inizio di stagione.

Già 4 i punti ottenuti in due partite, uno contro l’Inter campione d’Italia. La difesa e la tattica come caposaldo del gioco di Gilardino, capace di impartire ai suoi semplici regole per mantenere, fin dal centrocampo se non addirittura dall’attacco, una formazione coriacea e ben posizionata in campo e difficile da scalfire.

Mai frettolosi di recuperare il pallone, pochissimi i palloni concessi agli avversari. Solamente il palo di Vignato rende la partita genoana per qualche secondo una montagna russa dove, fino ad allora, la giostra aveva sempre viaggiato su un binario dritto e lineare. Tanti i palloni ripuliti così come le ripartenze, condotte quasi sempre da un Messias in grande spolvero, sempre bravo a guadagnare campo e creare superiorità numerica.

“Stremato per il secondo tempo, felice per quello che abbiamo dato in campo“, commenta a caldo Alberto Gilardino dopo gli ultimi minuti di partita, vissuti al cardiopalma dopo il grande assalto finale del Monza.

Un Genoa che non ha mollato un centimetro, anche quando il pallone vicino al novantesimo pesava come un macigno: “Desiderio di sacrificio e consapevolezza, messi in evidenza anche questa sera. Il primo tempo è stato equilibrato, avremmo potuto essere più lucidi e concreti negli ultimi 25 metri. Nel secondo tempo ci siamo abbassati, difendendo alla grande specialmente nel finale. C’era un forte desiderio di portare a casa la partita“.

Ritorno con gol di Pinamonti, schierato dal primo minuto in campo e uscito anzitempo per crampi: “Non aveva tanti minuti nelle gambe. Era esausto, non aveva più energie, forse ha fatto anche troppo considerando che era la prima partita. Oltre al gol, ha dato il suo contributo in fase difensiva, grande prova per lui“.

Anche Bani è uscito a fine primo tempo dal campo, per lui condizioni da valutare: “Ha avuto un problema alla coscia, sapremo di più nei prossimi giorni. Problema al flessore anche per Zanoli, infatti ho abbassato Messias basso a destra nel finale”.

Nonostante il sollievo finale per la vittoria, il risultato è rimasto in bilico fino al triplice fischio: “È necessario saper soffrire e aver desiderio di giocare. Sono soddisfatto della prestazione, i ragazzi hanno dato tutto. Molti avevano i crampi, ma la squadra ha gestito bene le energie. Dovevamo iniziare la partita con un approccio deciso, questa partita rappresentava una grande opportunità. Era fondamentale rimanere sul pezzo fino alla fine”.

Con alcuni indisponibili in rosa, il mercato non potrebbe essere del tutto definito chiuso: “Prima della partita, il direttore ha dichiarato che il mercato è chiuso, ma durante la settimana valuteremo in base alla gravità degli infortuni di questa sera. Abbiamo ancora fuori Norton-Cuffy, Ankeye e Matturro. Durante la settimana abbiamo recuperato Marcandalli. Stiamo cercando di riportare tutti al massimo della forma. Spero che non si tratti di nulla di serio e che possano recuperare il prima possibile”.