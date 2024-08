Summer park, chiude l’edizione estiva dei baracconi a Ponte Parodi con 170mila presenze

Genova. Si è conclusa domenica 18 agosto l’edizione 2024 del Summer Park Genova, il luna park che ha portato a Ponte Parodi ottanta attrazioni. In quaranta giorni, la “versione estiva” del Winter Park ha registrato 170mila presenze, Il Summer Park è stato a Ponte Parodi a Genova da mercoledì 10 luglio a domenica 18 agosto 2024.

Il Summer Park Genova è la “versione estiva” del Winter Park Genova, il luna park mobile più grande d’Europa che, da più di cent’anni, colora le festività natalizie della città. Le ottanta attrazioni dell’edizione 2024 hanno combinato quelle più amate dell’edizione invernale con nuove giostre acquatiche, come l’ottovolante e l’autopista su acqua. “Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a coinvolgere un numero così alto di persone – racconta Riccardo Claudi, portavoce dello staff organizzativo del Summer Park – perché dà prova di come il nostro impegno sia stato apprezzato sia dai genovesi, sia dai turisti. In base ai biglietti venduti, a sondaggi rivolti ai partecipanti e a iniziative volte a contare gli accessi, abbiamo stimato il numero di presenze e rilevato un’ottima affluenza di turisti, provenienti anche dall’estero. Questo grazie alla vicinanza col Porto Antico, al centro cittadino, e al terminal traghetti: come per questo inverno, in molti ci hanno detto di esser stati colpiti dal Summer Park dalla nave e di essere in seguito arrivati a piedi una volta attraccati”.

Un luna park che ha portato a due passi dal Porto Antico di Genova una nuova opportunità di svago e di ritrovo per turisti, famiglie e amanti dell’adrenalina, in un luogo della città già rodato e apprezzato lo scorso inverno. “Il grande successo di presenze ha confermato la scelta vincente della nostra amministrazione e degli organizzatori sulla rinnovata edizione estiva del Winter Park a Ponte Parodi – ha commentato l’assessore al Commercio e Tradizioni Paola Bordilli – La location di straordinario impatto, le attrazioni innovative, alcune anche a tema acquatico, la vicinanza con il centro storico e i principali flussi turistici hanno rappresentato un mix ideale per l’ottima riuscita della Summer edition, ripresa dopo alcuni anni di stop e con risultati di gran lunga superiori al passato. Il Summer park ha rappresentato quindi una bella novità in termini di offerta di intrattenimento per genovesi e visitatori della nostra città per l’estate 2024 di Genova e, insieme ai giostrai e al mio collega Piciocchi, inizieremo a breve a lavorare già sul Winter Park per le prossime festività natalizie. Il Winter park, che con le sue attrattive pone Genova ai primi posti a livello nazionale per questo genere di attrazioni, ha rappresentato anche un polmone economico importante per circa un centinaio di famiglie che, tra aziende e dipendenti, lavorano nel settore, con passione e con grande professionalità: con Genova hanno un lungo rapporto, che in questi anni abbiamo consolidato e valorizzato, superando anche difficoltà logistiche, con una riuscita finale per nulla scontata, ma assolutamente dovuta alla nostra città, frutto della sinergia tra tutti i soggetti in campo, dagli Operatori alle istituzioni locali”.