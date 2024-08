Malore mentre fa il bagno a Sturla, 42enne gravissimo al San Martino

Genova. Un uomo di 42 anni è stato soccorso nel pomeriggio di sabato nelle acque davanti alla spiaggia di Sturla, in via del Tritone, dopo essersi sentito male mentre nuotava.

L’allarme è scattato intorno alle 18. Il 42enne è stato avvistato mentre annaspava in acqua e sono subito partiti i soccorsi. Quando è stato riportato a riva era in arresto cardiaco.

I soccorritori intervenuti sulla spiaggia – automedica e ambulanza della Croce Gialla inviate dal 118 – hanno eseguito le manovre di rianimazione per diversi minuti e sono riusciti a far ripartire il cuore, dopodiché è stato disposto il trasferimento urgente in ospedale sotto gli sguardi sotto choc degli altri bagnanti.

L’uomo è arrivato al San Martino in codice rosso e in condizioni molto gravi. Presenti sul posto anche gli agenti della polizia di Stato.