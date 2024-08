Accelerata sul recupero di via Balbi 9, non social housing ma studentato per l’Università

Genova. Con l’approvazione del progetto esecutivo della Fase 2 il Comune di Genova cerca di dare un’accelerata alla riqualificazione di via Balbi 9, ex convento dei Carmelitani scalzi, abbandonato da anni e che è destinato a diventare un nuovo studentato per l’Università di Genova.

Il palazzo viene acquisito e recuperato dal Comune nell’ambito del piano Pinqua, fondi Pnrr, dedicato alla qualità dell’abitare. Un intervento che rientra nel più complesso Piano Caruggi voluto dall’attuale amministrazione.

La procedura negoziata è stata aggiudicata nella primavera 2023 a Cosmo Costruzioni e l’obiettivo, visto che si tratta di fondi Pnrr, è di ultimare i lavori per forza di cose entro la fine del 2025.

Al tempo della presentazione del progetto di riqualificazione, lo scorso anno, si era parlato di una riconversione in social housing, con un’attenzione particolare agli under40. E’ invece chiaro invece che i 23 alloggi che saranno ricavati saranno un vero e proprio studentato o a uso foresteria per iscritti all’ateneo o per docenti e ricercatori non residenti.

Il progetto per via Balbi 9, che prevede anche servizi all’abitare e di quartiere, deve tenere conto di specifiche indicazioni della sovrintedenza ma include modifiche importanti all’assetto e agli impianti accessori al complesso e vedrà il verde protagonista con un giardino interno “pensile” al quarto piano, un “roof garden” all’ultimo piano e una parete a verde verticale.

Il costo della riqualificazione era stato fissato in circa 9 milioni di euro, con un aumento dei costi di 300mila euro solo per la fase 2, la prossima a essere avviata dopo quella delle demolizioni.

Una volta ultimato lo studentato di via Balbi 9 si aggiungerà ad altre strutture che l’Università di Genova ha intenzione di realizzare nel prossimo anno e mezzo, quella all’ex Albergo dei Poveri, nell’ex Magistero (motivo per cui è scattato lo sgombero del Buridda) e nell’ex clinica chirurgica del San Martino.

Con ogni probabilità la maggior parte delle nuove strutture saranno gestite non direttamente dall’Università di Genova ma da società di investimento private.