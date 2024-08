Panico al ristorante: cliente insulta e minaccia il pizzaiolo con un coltello

Genova. Un uomo di 40 anni è stato denunciato per avere minacciato con un coltello il pizzaiolo di un ristorante di Struppa che, a suo dire, lo aveva “guardato storto” e “preso un giro”.

È successo intorno alle 21 di domenica sera. L’uomo è entrato nella pizzeria e si è avvicinato al bancone. Dopo qualche minuto, hanno riferito la titolare e il pizzaiolo, si è avvicinato al pizzaiolo e ha iniziato a chiedergli se “aveva qualche problema”, per poi invitarlo a “uscire fuori”, minacciandolo di morte. Ne è nato un litigio che ha spinto la titolare prima a chiedergli di andarsene, poi a chiamare la polizia.

Quando gli agenti delle volanti sono arrivati a Struppa hanno trovato in strada l’uomo con in mano un coltello, ai suoi piedi altri due riconosciuti poi dalla titolare della pizzeria come del locale. Lo hanno bloccato e denunciato.