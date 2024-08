Cannabils light, governo vieta la vendita. Gli agricoltori: “Mazzata da milioni di euro”

Genova. E’ arrivata questa notte la conferma dell’introduzione via emendamento al ddl Sicurezza di una norma che equipara la cannabis light con le sostanze stupefacenti, vietandone quindi la vendita. Una stretta che di fatto “chiude” un mercato milionario, fino a ieri perfettamente legale, mettendo a rischio dissesto decine di aziende agricole.

Una scelta, quella del governo italiano, in direzione opposta a moltissimi altri paesi europei (e non) e che si trova in contrasto con la disposizione del Oms che nel 2017 aveva dichiarato il Cbd, estratto dalle infiorescenze della cannabis light, non più da considerare sostanza sstupefacente.

“Una scelta ideologica che mette a rischio decine di aziende agricole liguri e i loro lavoratori – ha commentato a Genova24 Stefano Rogerone, presidente Cia Liguria – una scelta che peraltro arriva proprio nella stagione del raccolto, bruciando gli investimenti di un anno“. Un danno che tocca duro anche la nostra regione dove, soprattutto nel ponente: “In questi anni molte aziende florovivaistiche avevano investito in questo settore, ottenendo una diversificazione produttiva fondamentale per sopravvivere in questi anni difficili – spiega Rogerone – sono stati fatti investimenti corposi per rispettare le già strettissime regole per questa produzione, sono state assunte persone. Oggi tutto va in pezzi, e non per una scelta scientifica, ma esclusivamente politica“.

I numeri dell’industria della cannabis light sono importanti: “Solo noi come Cia Liguria contiamo circa 50 aziende liguri attive in questo settore, per un indotto diretto di oltre di poco meno di 3 milioni di euro l’anno – aggiunge Rogerone – in tutto il paese contiamo 500 milioni l’anno con migliaia di addetti”.

Sul piede di guerra anche Coldiretti Liguria che chiede un passo indietro al governo: “Di fatto l’infiorescenza della canapa rappresenta una parte fondamentale del valore aggiunto della pianta, e vietarne la raccolta e l’essiccazione rischia di far crollare un intero settore dove sono impegnati tanti giovani agricoltori – ha scritto in una nota stampa nazionale – Coldiretti aveva espresso più volte la necessità di tutele per gli agricoltori che producono canapa in piena legalità, come pure riconosciuto dalla normativa europea, anche per rispondere a mercati come quelli della nutriceutica, della cosmetica, dell’industria o dell’arredo. Questo emendamento che, come detto, toglie la possibilità di raccogliere, utilizzare ed essiccare l’infiorescenza, blocca anche le esportazioni verso i mercati esteri che rappresentano una grossa fetta del nostro mercato tagliando le aziende italiane completamente fuori dalla competizione a livello europeo. Ora si mette a rischio un settore produttivo che conta migliaia di persone impiegate e circa 4mila ettari coltivati”.

Una decisione, quella del governo, che di fatto taglia le gambe ad un settore in forte crescita, come pochi altri in Italia, e che, viste le caratteristiche climatiche del nostro paese (e della Liguria in primis), aveva margini di sviluppo molto interessanti dal punto di vista economico, occupazionale e di export del “Made in Italy”: un cortocircuito tutto politico il cui prezzo sarà pagato da imprenditori e lavoratori.