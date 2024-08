Stazione di Chiavari, attivato da oggi il terzo ascensore per migliorare l’accessibilità

Chiavari. Disponibile da oggi al pubblico il terzo nuovo ascensore nella stazione di Chiavari che completa gli interventi precedenti e rende più agevole l’accesso alla stazione e ai treni.

L’attivazione dell’impianto rientra nel progetto di Rfi per il miglioramento dell’accessibilità della stazione, che ha riguardato la riqualificazione del marciapiede del primo binario, la completa ristrutturazione del sottopasso (anche con riferimento alla parte gestita in convenzione con il Comune) e l’abbattimento delle barriere architettoniche, per un investimento complessivo di circa 4 milioni di euro.

Da oggi, gli ascensori attivi sono tre collocati uno all’imbocco del sottopasso lato mare e due a servizio rispettivamente del primo e del secondo marciapiede di stazione.

L’installazione del terzo ascensore, a servizio dei binari 2 e 3, ha reso necessario traslare di circa 10 metri la scala sul secondo marciapiede in direzione Genova e realizzare un disimpegno al di sotto del terzo binario.

Tutti gli impianti sono dotati di un avanzato sistema di videosorveglianza, di gestione e telecontrollo che consente di elaborare in tempo reale eventuali malfunzionamenti o blocchi dell’impianto, permettendo agli operatori dedicati al controllo degli impianti di intervenire anche da remoto.