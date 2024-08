Per affittare una stanza a Genova servono quasi 350 euro al mese: il confronto con le altre città

Genova. Non sono stellari come a Milano, Bologna o Roma, ma anche a Genova i prezzi delle stanze in affitto – singole o doppie – sono comunque aumentati nell’ultimo anno. Lo certifica il portale immobiliare.it, che in un rapporto agostano dedicato al costo medio delle stanze per studenti fuori sede e giovani lavoratori ha analizzato la situazione in tutta Italia.

Stando ai dati raccolti dall’osservatorio, il prezzo medio di una stanza singola in Italia è di 461 euro al mese, +7% rispetto ad agosto 2023, con una variazione del +27% della domanda. Al primo posto tra le città più care c’è (senza molte sorprese) Milano, dove una stanza singola costa al mese in media 637 euro. Seguono Bologna (506 euro al mese) città universitaria per eccellenza, e Roma (503 euro al mese). Quarto posto per Firenze con 493 euro al mese, seguita da Bergamo con 448 euro e Padova con 442 euro.

Genova non è tra le più care, ma non è neppure a buon mercato: una stanza singola costa in media 344 euro, il 10% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, piazzandosi sotto Siena (346 euro) e sopra Pavia, Pisa e Trieste (rispettivamente 330, 324 e 319 euro). Il capoluogo ligure rientra comunque tra le prime 20 città italiane più care sotto questo profilo: è al 19esimo posto, e l’aumento dell’ultimo anno è pari a quello registrato in città come Venezia (dove al mese una stanza costa 417 euro), Bari, Ferrara e Perugia.

Studenti fuori sede o giovani lavoratori devono insomma mettere in conto una spesa media di 344 euro al mese, escluse ovviamente bollette e altre spese, per assicurarsi una stanza singola. Il prezzo scende se si opta per una stanza doppia: 189 euro al mese, con una decrescita in questo caso rispetto allo scorso anno dell’8%.

A colpire è anche il fatto che la domanda delle stanze singole sia aumentata del 40% rispetto all’anno scorso. La motivazione va con tutta probabilità ricondotta alla mancanza di appartamenti in affitto e alla disponibilità economica di questa fascia di popolazione.