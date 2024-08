Genova. Arrestato per ben tre volte nel giro in un mese per le continue persecuzioni ai danni dell’ex moglie, tra appostamenti, pedinamenti e minacce.

Alla fine l’uomo, un 55enne, è stato trasferito nel penitenziario di Marassi. Ad accompagnarlo i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova, dando esecuzione a un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare per violazione del provvedimento di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna.

L’uomo giovedì mattina era stato di nuovo avvistato nei pressi del palazzo in cui vive l’ex moglie e l’aveva avvicinata iniziando a insultarla e a minacciarla: soltanto 24 ore prima era stato arrestato per lo stesso identico motivo e per avere messo in atto lo stesso comportamento. A questo si aggiunge l’arresto risalente a inizio luglio, quando non si era limitato a minacciare l’ex moglie ma se l’era presa anche con i carabinieri intervenuti per bloccarlo.

È stato quindi disposto l’aggravamento della misura già in vigore, ovvero il divieto di avvicinamento, e l’uomo è stato portato in carcere.