Genova. Il 69,1% dei cittadini liguri è “per nulla” soddisfatto della riduzione delle filiali bancarie, il 42,8% ha percepito “molto” la mancanza di sportelli bancari, il 34,8% si reca in filiale almeno una volta al mese, evidenziando la persistente necessità di servizi bancari fisici.

Sono i dati raccolti da Uilca Liguria attraverso un’indagine finalizzata a capire come la popolazione ligure stia reagendo alla cosiddetta “desertificazione bancaria”, e cioè alla chiusura degli sportelli fisici delle banche, strategia adottata da molti istituti in favore dei servizi di home banking e della digitalizzazione crescente.

Il problema, sottolinea la Uilca, è che la Liguria, con 1.508.800 abitanti nel 2024 e il 29% di residenti over 65, si conferma la regione più anziana d’Italia. Un dato demografico che non può essere ignorato in ottica di garantire alla maggioranza dei cittadini un facile accesso ai servizi bancari. I dati regionali, che confermano il trend nazionale, mostrano che i più penalizzati da questa politica di “chiusure” sono soprattutto le piccole imprese e i commercianti nelle aree dell’entroterra ligure.

Proprio alla luce di questo scenario Uilca ha lanciato su tutto il territorio nazionale la campagna “Chiusura filiali? No, grazie“. A gennaio 2024, durante un evento presso il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), la Uilca ha presentato i risultati del primo rapporto sulla desertificazione bancaria sulle persone e il presidente del CNEL, Renato Brunetta, ha proposto l’istituzione di un tavolo dedicato al problema, che si è insediato ad aprile.