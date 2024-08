Torna balneabile la spiaggia a Quinto: revocato il divieto dopo due settimane

Genova. Dopo due settimane è stato revocato il divieto di balneazione per la spiaggia di via Flecchia, a Quinto.

Gli ultimi campionamenti effettuati da Arpal hanno infatti dato esito positivo, e il tratto della spiaggia che va dal lato ovest del civico n. 25 di via Gianelli all’asse di via Flecchia è tornato quindi balneabile.

L’ordinanza di divieto era stata emessa il 14 agosto, all’indomani dai primi campionamenti negativi. Nei giorni precedenti si erano verificati altri problemi legati al malfunzionamento del depuratore e alla formazione di una grossa macchia marrone in mare, e il Comune aveva già vietato la balneazione in un lungo tratto, per poi progressivamente riconsentire il bagno ovunque. Sotto Ferragosto il nuovo divieto, revocato il 27 agosto.