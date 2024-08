Oltre 100 dosi di crack nascoste nel telaio della finestra, arrestato pusher dei vicoli

Genova. Più di 100 dosi di crack nascoste nel telaio della finestra di un fondo in vico Cembalo, in centro storico. Le hanno trovate i carabinieri nel corso dei controlli potenziati disposti per il periodo di Ferragosto.

I militari hanno arrestato un uomo, un 40enne cittadino senegalese, individuato proprio mentre stava armeggiando intorno alla finestra. Quando hanno controllato ciò che stava nascondendo hanno trovato le dosi, 130, e anche 200 euro in contanti.

Nel corso della perquisizione a casa dell’uomo, i carabinieri hanno trovato materiale per tagliare e confezionare le dosi e altra droga, cocaina. Tutto è stato sequestrato, l’uomo arrestato.