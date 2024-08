Calci, pugni e bastonate: escalation di violenza a Sottoripa, due risse in meno di 24 ore

Genova. A meno di due settimane dall’accoltellamento di un 35enne (attualmente ancora ricoverato in ospedale per le ferite riportate) la polizia è nuovamente intervenuta in Sottoripa per un nuovo episodio di violenza: quattro uomini, cittadini del Bangladesh titolari di alcune attività commerciali della zona, sono stati aggrediti giovedì sera da un uomo armato di bastone che, dopo averli picchiati, è scappato a piedi. E venerdì una nuova rissa è scoppiata intorno alle 14, con decine di persone coinvolte.

La prima segnalazione è arrivata intorno alle 22 di giovedì, e sotto i portici sono subito arrivati gli agenti del commissariato Centro e del VI reparto Mobile, in servizio nella vicina piazza Raibetta. Al loro arrivo gli agenti hanno trovato quattro uomini con contusioni e ferite sanguinanti, provocate – come confermato dai testimoni – da un bastone. Sempre i testimoni presenti hanno riferito alla polizia e ai carabinieri, anche loro intervenuti su segnalazione del 112, che ad aggredire i quattro a calci, pugni e bastonate era stato un uomo fuggito poi a piedi.

I poliziotti hanno seguito la direzione in cui l’uomo era scappato e, grazie alla descrizione fornita, hanno intercettato l’aggressore su un bus fermo al capolinea di piazza Caricamento. Il giovane, 34 anni, era ancora sporco di sangue e ha provato a scappare, ma complice l’ubriachezza è stato subito bloccato e denunciato per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. I quattro feriti sono stati invece accompagnati dalle ambulanze all’ospedale San Martino, tutti in codice giallo.

Quanto accaduto venerdì pomeriggio è una diretta conseguenza di giovedì sera. Intorno alle 14, infatti, un gruppo di cittadini del Bangladesh che stava uscendo dall’ora di preghiera ha incrociato la strada di due uomini che stavano litigando e ha reagito. La situazione è degenerata, come conferma l’assessore comunale alla Sicurezza, Sergio Gambino, presente sul posto: “Ero lì per parlare con i commercianti, visto che da ormai qualche giorno la polizia locale è in presidio fisso a Sottoripa – spiega – ho assistito in prima persona all’accaduto. I due gruppi sono entrati in ‘collisione’ e dalle parole si è passati ai fatti. È durata pochissimo e nessuno è rimasto ferito gravemente, ma è stata una reazione dettata dall’esasperazione“.

Nei concitati minuti successivi agli accertamenti due persone sono state fermate per ricostruire l’accaduto, ma gli accertamenti alle 16 erano ancora in corso. I due episodi – quello di giovedì sera e quello di venerdì – sono dunque collegati, e quanto accaduto venerdì è una sorta di “risposta” a quanto avvenuto giovedì. Di certo c’è che la zona di Sottoripa, nell’ultimo periodo, sembra essersi tramutata in una polveriera: l’accoltellamento tra spacciatori (questo accertato dalle indagini) avvenuto lo scorso 10 agosto è solo la punta dell’iceberg in un’area da tempo contesa tra diverse fazioni per controllare lo spaccio in un quadrante che ha il fulcro in via San Luca.

L’accoltellamento era avvenuto all’imbocco di vico del Serriglio, stretto caruggio che scende proprio da via San Luca verso il Porto Antico, e ad avere la peggio era stato un 35enne colpito con diversi fendenti al torace. Tutto sotto gli occhi dei tanti turisti che alle sei del pomeriggio affollavano la zona, sorseggiando un aperitivo o mangiano un gelato o un pezzo di focaccia. Non è un caso che i commercianti del Civ Ripa Maris, che racchiude una quindicina di negozi, abbiano deciso di far fronte comune e assoldare un servizio di vigilanza privata per garantire la sicurezza. Quattro agenti, dal pomeriggio fino alle 22, dovrebbero presidiare la zona a partire dalle prossime settimane e avvisare le forze dell’ordine in caso di emergenze.

“La polizia locale manterrà un presidio fisso dalle 15 alle 22 a oltranza, ne abbiamo discusso anche con il questore – prosegue Gambino – Questo problema va avanti ormai da 3-4 mesi, lo abbiamo ricondotto a gruppetti composti in maggioranza da minori stranieri non accompagnati che stazionano sotto i portici di Sottoripa e spesso entrano in conflitto tra loro. Il punto di ritrovo è proprio vico del Serriglio”.