Sori, lite tra ragazzini per un “like” finisce nel sangue: 14enne accoltellato in gravi condizioni

Sori. Un ragazzino di 14 anni è stato accoltellato ieri sera da un 13enne a Sori al culmine di una lite durante i festeggiamenti per la ricorrenza di Nostra Signora delle Grazie. È ferito, ma non è in pericolo di vita.

È successo intorno alla mezzanotte. I due hanno iniziato a litigare dietro al campetto del santuario e ne è scaturita una colluttazione. Il più piccolo dei due ha estratto un coltello a serramanico e ha colpito l’altro con tre fendenti di cui uno all’addome e uno alla coscia. All’origine, secondo quanto accertato, un like di troppo sulla foto postata sui social da una ragazzina.

Sul posto è intervenuta l’automedica del 118 di Genova insieme alla Croce Rossa di Sori. Il ragazzino, medicato e stabilizzato, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino in gravi condizioni.

I carabinieri hanno individuato e fermato l’aggressore, che nel frattempo si era allontanato e aveva raggiunto la stazione. È stato affidato in custodia ai genitori. Entrambi i ragazzini sono residenti in provincia di Genova. Sono in corso ulteriori accertamenti.

Il 14enne è stato operato dall’équipe del primario di chirurgia generale, Marco Amisano, per la suturazione delle ferite e la rimozione della punta del coltello. È stato ricoverato in degenza e le sue condizioni non destano preoccupazioni.