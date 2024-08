Skymetro, il comitato in pressing sui candidati alle regionali: “Impegnatevi ad abrogare la deroga”

Genova. “Siete favorevoli o contrari allo Skymetro?”. È la domanda che il comitato Opposizione Skymetro – Valbisagno Sostenibile pone ai futuri candidati alle elezioni regionali in Liguria, chiedendo che si esprimano sul punto “il prima possibile“. Nel frattempo il progetto è ancora al vaglio dei tecnici per superare gli ultimi rilievi del Consiglio superiore dei lavori pubblici, mentre sul fronte del no si attende la pubblicazione del bando di gara per chiedere una sospensiva al Tar dopo aver presentato il ricorso.

“Siamo ben cosci che questa opera si inserisce in un quadro molto più vasto”, precisa il comitato. Ma la questione è effettivamente di interesse regionale perché alla fine del 2023 il Consiglio ha approvato un emendamento della giunta Toti che istituisce, per le “infrastrutture lineari strategiche di trasporto pubblico, situate in grandi centri urbani e finalizzate al miglioramento della mobilità urbana con contestuale riduzione del trasporto privato e delle emissioni, non altrimenti localizzabili”, una deroga al regolamento regionale del 2011 che impedisce di costruire nella fascia di inedificabilità assoluta dei corsi d’acqua, cioè entro 10 metri dall’alveo.

“Al di là dei giudizi sull’opportunità, che di fatto consente l’occupazione delle aree di pertinenza dei corsi d’acqua in modo permanente con nuove infrastrutture potenzialmente anche molto invasive, e sulla liceità (il regolamento deriva da una norma nazionale) di una simile deroga, resta il fatto che se tale norma fosse abrogata lo Skymetro non si potrebbe più fare“, sottolineano i membri del comitato.

Da qui la richiesta a tutti i partiti: da una parte un dietrofront a chi ha approvato la norma, “perché con il Bisagno non si scherma”, dall’altra una conferma a chi si propone di sostituire gli attuali amministratori: “In definitiva, chiediamo che i partiti e le singole persone che si vorranno candidare si impegnino fin da subito ad abrogare la leggina in deroga tra i primi atti del nuovo Consiglio. Entro fine anno auspichiamo che di Skymetro non si parli più”.

“Ma non ci basta”, prosegue il comitato chiedendo un secondo impegno. E cioè che “la nuova amministrazione regionale si attivi subito con il proponente (il Comune di Genova) e con il finanziatore (il ministero delle Infrastrutture) per organizzare velocemente un vero percorso di partecipazione per ridare la parola alle persone e decidere insieme come utilizzare il finanziamento (398 milioni già stanziati, ndr), per migliorare davvero la mobilità, la vivibilità e l’ambiente della Valbisagno”.

Il comitato ha proposto il tram indicando un tracciato preciso, “che non solo raggiunge gli obiettivi di dotare la vallata, fino a Prato, di un mezzo efficace per il trasporto pubblico ma anche che riqualifica grandemente gli spazi e migliora significativamente dal punto di vista urbanistico questa parte di città. In più, si darebbe un contributo importante alla lotta agli incidenti stradali e ai cambiamenti climatici in quanto si ottenendo la moderazione del traffico attraverso la riorganizzazione della viabilità senza la necessità di costruire nuove strade o rubare spazio al Bisagno restringendone gli argini”.