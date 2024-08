Si schianta con il Suv sulla A7 e poi ruba l’auto della polizia stradale intervenuta per soccorrerlo: arrestato 27enne

Genova. Una storia di ordinaria follia, dovuta probabilmente all’assunzione di stupefacenti, quella andata in scena questa notte sull’autostrada A7 e terminata nel centro di Piacenza con un 27enne marocchino finito in manette.

Sono le 4 del mattino quando due agenti della polizia stradale in pattuglia sull’autostrada A7 vedono un Suv bianco percorrere la carreggiata in direzione Milano oscillando di continuo tra le due corsie. Gli agenti della stradale di Sampierdarena accendono il lampeggiante, indicano al guidatore di fermarsi ma lui accelera. Ne nasce un inseguimento finché il Suv non si schianta all’altezza del Km 87, all’altezza di Vignole Borbera.

I poliziotti scendono dall’auto, che devono tener accesa in modo che possa continuare a funzionare il lampeggiante a indicare il sinistro ai mezzi in arrivo in attesa dei soccorsi. Per aumentare la visibilità posizionano anche delle torce a terra. L’uomo al volante sembra svenuto ma mentre gli agenti che avevano chiamato i soccorsi si allontanano per indicare a un’altra auto di stare lontana dalle torce, lui improvvisamente scende dal Suv e in un battibaleno ruba l’auto della stradale con il motore acceso.

A quel punto riparte l’inseguimento mentre un’altra pattuglia della stradale accorsa sul posto ispeziona il Suv anche con l’aiuto delle unità cinofile. Nell’auto vengono trovati molti soldi, oltre mille euro in banconote da cinquanta e un paio di biglietti da 5 euro arrotolati. Il cane fiuta la presenza di cocaina ma si tratta solo di tracce.

L’uomo alla guida intanto prosegue la sua fuga finché, tallonato da carabinieri e polizia, non si schianta contro una fioriera nel centro di Piacenza. E’ in stato di fermo. Si tratta di un marocchino di 27 anni con parecchi precedenti penali per spaccio e anche per rapina.

Il sospetto degli investigatori è che l’uomo, residente a Piacenza, abbia venduto la droga nel capoluogo ligure e che nel viaggio di ritorno ne abbia anche assunto una certa quantità, cosa che spiegherebbe la guida pericolosa in autostrada, il furto e la seconda rocambolesca fuga