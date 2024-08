Genova. Il paventato sfratto della donna di 90 anni, malata, che avrebbe dovuto essere eseguito oggi, mercoledì 28 agosto, in via Crocco, a Castelletto, a Genova, è stato fermato.

Il risultato è stato ottenuto grazie a un accordo tra i proprietari, una coppia di professionisti genovesi, la figlia dell’anziana donna e il Comune di Genova, che ha acconsentito a fornire sostegno economico al nucleo in difficoltà attraverso il fondo per morosità incolpevole ed emergenza abitativa.

Davanti all’edificio stamani si è tenuto un presidio dei sindacati Cgil e Fiom insieme al Sunia, il sindacato degli inquilini che solo pochi giorni fa è stato coinvolto nella vicenda e che ha mobilitato i media anche per evitare che lo sfratto potesse avere luogo “a favore di telecamere”.

Il Sunia ha anche caldeggiato l’intesa che ha consentito di rinviare di due mesi e mezzo, al 15 novembre, il momento in cui la signora Armanda, questo il nome dell’ultranovantenne, dovrà lasciare la casa.

Il Comune di Genova, per cui si è mosso direttamente il vicesindaco Pietro Piciocchi, si impegna a coprire 5000 mila euro degli oltre 25mila arretrati e la figlia della donna, che da due anni è disoccupata e sostiene di occuparsi solo della madre disabile, contribuirà con un’altra piccola somma.

Un accordo non del tutto soddisfacente per i proprietari che, estenuati da anni di battaglie legali, non sembravano intenzionati, fino alla fine a concedere una proroga. “Abbiamo acquistato questo appartamento e quello attiguo come investimento facendo dei sacrifici e ci ritroviamo con un credito di 33 mensilità, circa 22mila euro più altre spese sostenute, senza tenere conto che anche l’inquilino dell’altro appartamento è moroso, non avremmo mai voluto arrivare al punto di far intervenire il tribunale ma non possiamo accollarci un compito che dovrebbe essere dei servizi sociali“.

Durante la mattinata, con i carabinieri e la digos a presidiare l’ordine pubblico, in attesa che arrivasse l’ufficiale giudiziario per procedere con lo sfratto della signora anziana e dell’inquilino dell’altro appartamento (sfratto, a differenza del primo, eseguito), c’è stato anche un drammatico faccia a faccia tra i proprietari e la figlia della 90enne che ha implorato, in lacrime, di concedere ancora qualche mese di tempo.

Un faccia a faccia acceso anche quello tra i proprietari e alcuni esponenti della Fiom – “Volete mettere un’anziana sulla strada magari per farci un b&b”, l’accusa di Federico Grondona, esponente dei metalmeccanici – mentre l’intervento del Sunia è stato più che altro quello di facilitatore tra le istanze dei privati.

“Abbiamo ottenuto la possibilità di una proroga con tempi ragionevoli – dice Gianni Senili, del Sunia – nei quali, ci auguriamo, il Comune possa trovare una collocazione alternativa per l’anziana donna attraverso i servizi sociali”.

L’avvocato dei proprietari, Enrico Montobbio, ha confermato che: “Il compromesso raggiunto, se saranno mantenute le parole date, è sufficiente a fermare uno sfratto che nessuno avrebbe davvero voluto eseguire, ma serve da parte di tutti un’assunzione di responsabilità”.

La battaglia del Sunia, ad ogni modo, non si ferma qui: “Il Sunia insieme al sindacato e alle altre associazioni lotterà ogni qual volta uno sfratto produrrà un senzatetto, un rischio alla salute e alla vita – scrive il sindacato in una nota – lo sfratto per una famiglia è un dramma perché mette a nudo le difficoltà economiche, di lavoro e le speculazioni sul patrimonio abitativo, e se questo provoca un senzatetto noi non lo accettiamo, chiediamo da tempo un tavolo presso la prefettura con le Amministrazioni pubbliche e le proprietà per affrontare prima le emergenze come quelle di Armanda, in attesa noi proseguiremo con le nostre battaglie”.