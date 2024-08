Sestri Ponente, recuperata dai vigili del fuoco la barca naufragata sulla scogliera

Genova. Ieri il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco, con la motonave del distaccamento navale di Calata Gadda, hanno provveduto al recupero della imbarcazione che è naufragata due notti fa sulla scogliera di protezione alla pista aeroportuale a ponente.

I sommozzatori hanno provveduto a rimettere in galleggiamento il natante e la motonave ha provveduto al traino fino alla lega navale di Sestri Ponente riconsegnandola al proprietario.

Protagonista della disavventura era stato un 85enne finito per errore sugli scogli e tratto in salvo col gommone dagli stessi vigili del fuoco con qualche escoriazione ma complessivamente in buone condizioni.