Genova. Circa 11.000 euro di sanzioni per tre esercizi commerciali di Sestri Ponente. È il bilancio dei controlli effettuati dalla polizia nel pomeriggio di mercoledì, attività che si è allargata anche a parte dei quartieri di Pegli e Voltri.

Gli agenti del commissariato Sestri Ponente, insieme con le pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine, le unità cinofile antidroga dell’upg e sp e il personale della Asl 3,hanno effettuato un servizio anticrimine mirato anche alla luce di alcuni esposti presentati dai cittadini.

I poliziotti si sono concentrati nell’area compresa tra piazza Baracca, via Sestri, via Biancheri, la stazione ferroviaria di Pegli, fino in via D. G. Verità nei pressi del supermercato Pam. Controllati in via amministrativa tre esercizi commerciali, due bar e un negozio di gastronomia etnica, tutti ubicati in via Biancheri.

Complessivamente sono state elevate sanzioni amministrative per 11.000 euro, la maggior parte delle quali per inadeguate condizioni igieniche e carenza di manutenzione dei locali.