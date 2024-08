Sestri Levante: musica negli stabilimenti balneari ammessa sino a mezzanotte e mezza

Sestri Levante. L’Amministrazione comunale di Sestri Levante, per andare incontro agli operatori della Baia di Ponente che ne hanno fatto richiesta, ha deciso di prolungare di mezz’ora la possibilità di fare musica, passando dalle ore 00:00 alle ore 00:30, per gli stabilimenti balneari.

“Già l’anno scorso si era provveduto a concedere mezz’ora in più rispetto al passato: ricordiamo che alle ore 23:30 – in zone come quella di via XXV aprile – si doveva obbligatoriamente interrompere qualsiasi attività rumorosa. Dall’estate 2023, dopo il nostro insediamento, su mia proposta, si è deciso di dare l’opportunità di prolungare fino alla mezzanotte le iniziative musicali, compreso il Sestri Live, tuttora in programma. Coloro che sostengono che la nuova amministrazione non è favorevole alla musica e all’intrattenimento per giovani e meno giovani, sono stati già in precedenza – e sono anche questa volta – clamorosamente smentiti dai fatti”, sottolinea l’assessore agli Eventi e Turismo, Giuseppe Ianni. La richiesta degli operatori per le feste on the beach, pervenutaci nel corrente mese, è stata accolta con favore dall’attuale Giunta, che ritiene di favorire convintamente questo tipo di iniziative – prosegue ancora l’assessore Ianni -. La Baia delle Favole è incantevole, con tramonti straordinari ed un bellissimo panorama: prolungare la serata con musica ed intrattenimento di qualità sul mare è una proposta che certamente verrà apprezzata da tanti cittadini e dai turisti che amano Sestri”.

“La decisione di prolungare l’orario per la diffusione di musica all’aperto è stata presa per sostenere le iniziative in Baia delle Favole che ben si presta a questi eventi”, aggiunge il sindaco Francesco Solinas.