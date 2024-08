Cade sui sentieri sopra Sestri Levante, biker 18enne in ospedale

Sestri Levante. Un ragazzo di 18 anni è stato portato in ospedale a Lavagna dopo essere caduto durante un’escursione in bicicletta in zona Sant’Anna, a Sestri Levante.

L’incidente è avvenuto sopra località Mimose. Il ragazzo, originario di Tortona, è caduto mentre affrontava una discesa e ha riportato graffi vari e un taglio più profondo sull’avambraccio destro.

Sul posto con il Soccorso alpino e speleologico Liguria, la Croce Verde di Sestri Levante e i vigili del fuoco di Chiavari. Dopo essere stato medicato e stabilizzato il giovane biker è stato caricato sull’ambulanza e portato al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna.