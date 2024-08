Incinta di sette mesi e in “trasferta” in Riviera per razziare appartamenti: arrestata a Sestri Levante

Sestri Levante. Ufficialmente residenti in un campo nomadi di Roma, in estate “in trasferta” in Liguria per mettere a segno furti nelle case. I carabinieri di Sestri Levante hanno arrestato due giovani donne, una delle quali incinta di sette mesi, dopo averle soppresse mentre cercavano di entrare in un appartamento in quel momento vuoto.

I militari le hanno intercettate in stazione e le hanno seguite sino a un hotel di Sestri Levante, dove hanno preso una camera. Ad attirare la loro attenzione è stata proprio la donna incinta, una 23enne, che era stata segnalata in occasione di altri furti in appartamento avvenuto in zona negli ultimi mesi.

È quindi scattato uno specifico servizio di osservazione e pedinamento con i colleghi di Lavagna: i carabinieri le hanno seguite per ore, osservandole entrare in un condominio e provare a forzare la porta di un’abitazione al terzo piano, approfittando dell’assenza dei proprietari.

A quel punto sono intervenuti bloccando le due donne e arrestandole. Sono state poi trasferite nelle camere di sicurezza del comando provinciale, su disposizione della procura, e martedì mattina sottoposte a giudizio per direttissima.