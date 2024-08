Verso Sampdoria-Reggiana, Pirlo: “C’è tanta voglia, per noi è sempre uno spettacolo giocare davanti al nostro tifo”

Genova. Una partita importante non soltanto ai fini della classifica, ma anche e soprattutto per alimentare l’entusiasmo portato dal mercato. Domani sera alle ore 20:30 la Sampdoria di Andrea Pirlo scenderà in campo tra le mura amiche del “Luigi Ferraris” per sfidare la Reggiana guidata da William Viali: sarà la prima di una mini-serie di tre partite, match che porteranno alla sosta per le nazionali dando l’idea di quanto i blucerchiati siano effettivamente migliorati rispetto alla scorsa stagione.

“C’è tanta voglia – ha dichiarato Pirlo nella conferenza stampa pre-gara – di iniziare il nostro campionato qua a Marassi dopo aver disputato la prima giornata fuori casa. Giocheremo davanti ai nostri tifosi, sappiamo che ce ne saranno tantissimi. Dovremo fare una grande partita e cercare di portare a casa i 3 punti che sarebbero importanti per iniziare bene la stagione in casa”.

“Dal punto di vista mentale i ragazzi stanno bene – ha proseguito l’intervistato -. Se guardiamo la formazione che è scesa in campo a Frosinone c’era solo un giocatore della passata stagione, gli altri erano tutti nuovi. Prima di conoscersi deve passare un po’ di tempo, servono delle partite e degli allenamenti. Credo che siamo sulla buona strada, nel percorso siamo più avanti rispetto all’anno scorso perchè ci sono giocatori di personalità e di esperienza. Alcune fasi sono state accelerate, sono contento di come stanno facendo i ragazzi e di come stiamo facendo. A tutti piacerebbe vincere tutte le partite, ma ogni tanto può capitare di incappare in certi errori”.

Sul possibile undici titolare: “Penso che farò ruotare abbastanza i giocatori a mia disposizione perchè dovremo affrontare tre partite in una settimana senza avere ancora la condizione per reggerle”. Sulla scelta per sostituire lo squalificato Ioannou (espulso nel finale di gara a Frosinone): “Abbiamo Giordano e Barreca in quel ruolo, entro domani decideremo”. Dall’infermeria: “Coda ha preso una botta ma non è niente di preoccupante. Borini migliora, ci vorrà ancora qualche giorno ma tutto sommato sta molto meglio”.

Sull’avversaria di domani: “La Reggiana è una squadra che gioca, sappiamo che partita vorranno fare ma soprattutto quella che vogliamo fare noi. Vogliamo imporre fin dall’inizio il nostro ritmo, dovremo saper gestire i momenti della partita migliorando rispetto quanto fatto a Frosinone. C’è grande voglia, non vediamo l’ora di scendere in campo perchè per noi è sempre uno spettacolo andare a Marassi e giocare davanti al nostro tifo. Dev’essere una forza in più, siamo i primi a dover trascinare loro perchè solo le prestazioni possono portare positività in tutto l’ambiente”.