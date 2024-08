Due docenti della scuola Volta di Cornigliano al festival europeo di “Science on Stage”

Genova. Maria Elena Lai e Giorgio Gasparini, docenti dell’istituto comprensivo di Cornigliano di Genova, scuola media Alessandro Volta, sono due degli insegnanti italiani che da lunedì parteciperanno a Turku, in Finlandia, al Festival europeo di Science on Stage, la più grande manifestazione europea dedicata all’insegnamento delle materie Stem (Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica).

Il Festival europeo di Science on Stage è una competizione che ogni due anni raccoglie e mette a confronto i migliori progetti realizzati da docenti delle scuole di ogni livello, dalla primaria alla secondaria superiore.

Quest’anno a Turku sono presenti oltre 400 progetti che provengono da più di 30 Paesi, non solo del nostro continente. Sono stati scelti attraverso selezioni nazionali analoghe a quella che in Italia ha visto competere 30 squadre durante i tre giorni del Festival italiano ospitato a settembre 2023 dalla Città della Scienza di Napoli.

Ogni progetto rappresenta una proposta nuova, spesso realizzata insieme da docenti e studenti, per affrontare un tema scientifico o tecnologico in chiave avvincente, attraverso la metodologia dell’Inquiry Based Learning, l’insegnamento basato sull’esperienza, sulla formulazione di ipotesi e la realizzazione di esperimenti in prima persona.

Il progetto di Maria Elena Lai e Giorgio Gasparini si chiama Good vibrations, ha vinto la selezione per l’edizione europea nella sezione Stem Education for Sustainable Development e mira a sviluppare soluzioni per la produzione e l’accumulo di energia pulita e accessibile grazie al fenomeno piezoelettrico.

“La nostra partecipazione al Festival europeo di Science on Stage – raccontano Lai e Gasparini – rappresenta per noi il coronamento a seguito di un lavoro di anni di sperimentazione didattica laboratoriale e interdisciplinare. Dal Festival ci aspettiamo di tessere fruttuose relazioni con i colleghi stranieri per future collaborazioni e scambi internazionali”.