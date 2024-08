Sciolta la Pro Recco, il sindaco Gandolfo arruola un avvocato: “Inaccettabile”

Genova. L’assemblea straordinaria dei soci di Pro Recco Nuoto, svoltasi venerdì, ha avuto un esito imprevisto. Che ha lasciato nello sgomento e irritato tifoseria e recchesi che si sentono defraudati. I consiglieri d’amministrazione hanno rassegnato le dimissioni ed è stato nominato un amministratore unico nella persona dell’avvocato Luca Gratteri.

Come riporta Levante News, Gabriele Volpi, attraverso la holding Orleans Invest, manterebbe la proprietà della società che, a seguito della modifica dello statuto deliberata ieri dall’assemblea straordinaria dei soci, avrà come oggetto sociale quello di finanziare e porre in essere attività di interesse sociale. L’attività sportiva a livello agonistico non è più ricompresa tra le finalità che, da ieri in avanti, saranno perseguite da Pro Recco Nuoto.

Come conseguenza di quanto deliberato dall’assemblea straordinaria di ieri, viene anche ufficializzata la costituzione di una nuova società denominata Recco Waterpolo, che dovrà negoziare il titolo sportivo con la società Pro Recco Nuoto di proprietà di Gabriele Volpi. Della società di nuova costituzione non si conoscono gli eventuali finanziatori e quindi la capacità di spesa per poter allestire una formazione competitiva.

L’avvocato Luca Gratteri avrà il compito di liquidare i debiti pregressi accumulati da Pro Recco Nuoto e definire la posizione contrattuale dei tesserati (attualmente quasi tutti impegnati nella competizione olimpica in corso di svolgimento), i quali risultano legati a una società che da ieri non si occuperà più di pallanuoto.

Per questo motivo il sindaco Carlo Gandolfo si è rivolto a un legale affinché gli suggerisca come e in che modo agire: “Pur ringraziando Volpi per quanto ha fatto per la società, quanto deciso dall’oggi al domani ci lascia basiti. Quello che propone è inaccettabile. Vuole appropriarsi di un pezzo di storia della città. Tonitto Ferro e quanti hanno contribuito a far grande la Pro Recco si ribellerebbero a questa decisione che fa torto a tutti i recchesi e chi ha contribuito ai successi della Pro Recco. Mi sono rivolto a un legale perché studi la situazione e indichi la strada per uscirne. Poi ci sono contatti anche tra chi potrebbe mettere a disposizione risorse non per stravincere, ma disputare un campionato normale”.