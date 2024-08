Schianto in moto sulla statale 45: è morto il centauro genovese Roberto Timpano

Genova. Dopo ore di battaglia per la vita, non ce l’ha fatta Roberto Timpano, il 57enne rimasto vittima di un terribile incidente lo scorso sabato, mentre con la sua moto affrontava le curve della statale 45, in zona Montebruno.

L’incidente fatale è avvenuto sabato pomeriggio, poco prima delle 15.30. Ancora da definire la dinamica, che pare escluda il coinvolgimento di altri veicoli o moto. Secondo i primi rilievi effettuati sul posto da parte della polizia, Roberto avrebbe perso il controllo della sua potente due ruote, andandosi a schiantare su un costone di roccia a monte della carreggiata. L’impatto è stato brutale e fin da subito le sue condizioni sono apparse disperate. I soccorritori giunti sul posto, lo hanno prima stabilizzato, poi intubato per il trasporto in elicottero: poi la l’agonia in rianimazione e oggi la resa.

Roberto Timpano, genovese era centauro di lunga data: molto noto tra la comunità dei bikers genovesi, in questi minuti sui social sono tantissimi gli amici e i conoscenti che gli stanno dedicando un ricordo.