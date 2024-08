Genova. Stava facendo manovra per entrare nel parcheggio ma per un errore è finita con l’auto giù da un muretto alto circa 2 metri.

E’ successo nella tarda mattinata di oggi in via San Giovanni Battista a Sestri ponente. Protagonista una donna che è rimasta nell’auto fino all’arrivo dei vigili del fuoco che l’hanno estratta e hanno messo in sicurezza il mezzo.

La donna è stata affidata alle cure del 118 e portata in codice giallo all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.