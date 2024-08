Liguria, mondo della musica in lutto: è scomparso il pianista Mauro Castellano

Savona. Scomparso all’ospedale San Paolo il pianista e compositore Mauro Castellano. A un anno esatto dell’addio a Renata Scotto, un altro lutto per la musica e la città di Savona, dove l’artista era nato 61 anni fa.

Castellano, aveva studiato con Walter Ferrato, diplomandosi appena diciasettenne al conservatorio “Paganini” di Genova dove divenne più tardi docente. In carriera suonò per alcune delle più prestigiose istituzioni musicali italiane cone la Biennale di Venezia, il Maggio Musicale Fiorentino, il Teatro Regio di Torino, ma anche e soprattutto all’estero: da Parigi a New York, da Londra a Berlino fino a Los Angeles.

Considerato dalla critica uno dei più interessanti strumentisti-compositori della sua generazione, ha registrato per le principali emittenti radiofoniche e case discografiche europee. Ultima sua esibizione nel novembre scorso in occasione dei 70 anni del Coro Polifonico di Valleggia, realtà a cui era molto legato, assieme agli amici e colleghi musicisti Linda Campanella, Matteo Peirone e Carlo Aonzo.