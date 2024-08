Strappa orologio da 50.000 euro a un turista sul lungomare di Santa Margherita: ladro rintracciato a Milano

Genova. Ha strappato dal polso di un turista un prezioso orologio da 50.000 euro, un’azione violenta e improvvisa che ha lasciato l’uomo sotto choc sul lungomare di Santa Margherita Ligure. È successo la sera del 16 agosto, quando la cittadina rivierasca era ancora affollata di persone arrivate per la settimana di Ferragosto, e i carabinieri della compagnia di Santa Margherita sono riusciti a risalire al presunto responsabile, rintracciato a Milano.

Si tratta, secondo le indagini condotte dai militari, di un 32enne senza fissa dimora, che subito dopo il furto è scappato a bordo di un’auto guidata da un complice. L’intera azione, d’altro canto, è durata pochi minuti: l’uomo ha individuato la vittima, un cittadino peruviano residente in Svizzera, ha riconosciuto il Patek Philippe che portava al polso e si è avvicinato. Gli ha afferrato il braccio, ha dato un violento strattone e si è impossessato dell’orologio, poi è scappato a piedi.

I carabinieri hanno subito acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza cittadine e sono riusciti a individuare la macchina con cui l’uomo, accompagnato da un complice, si era allontanato dalla Riviera, riuscendo a ricostruirne gli spostamenti e a localizzarne l’ultima posizione a Milano.

La macchina, posteggiata in una via del centro del capoluogo lombardo, è stata quindi monitorata dai militari della compagnia di Milano Duomo, in continuo contatto con i colleghi della cittadina ligure. Che sono entrati in azione quando l’uomo è tornato a prendere la macchina, bloccandolo. Perquisito, ha inizialmente fornito un documento d’identità francese risultato falso, ed è stato trovato in possesso degli indumenti con cui aveva commesso il furto e di altre due carte di identità francesi contraffatte. Nessuna traccia invece del prezioso orologio né dei complici, ma le indagini sono ancora in corso. Il 32enne, sottoposto a fermo, è stato trasferito nel carcere di San Vittore.

Due furti del tutto simili erano stati commessi l’8 agosto sempre tra Santa Margherita Ligure e Portofino da parte di un uomo poi arrestato. Le vittime erano state una turista milanese di 75 anni derubata di un orologio del valore di 70.000 euro a Portofino, e un 60enne intercettato sempre sul lungomare di Santa Margherita, cui aveva strappato un orologio da 4.000 euro. I carabinieri erano riusciti a bloccarlo grazie alla chiamata al 112 di un passante che aveva assistito alla scena.