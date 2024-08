Santa Margherita, avviato il servizio di controllo ambientale marino

Santa Margherita. Ha avuto avvio in questi giorni il servizio di controllo ambientale marino affidato a TLM Nautica. L’attività, che proseguirà nel corso dei mesi di agosto e settembre con 2 uscite settimanali e che rientra nelle azioni utili al mantenimento della Bandiera Blu nel 2025, consiste nel monitoraggio costiero e nella pulizia del mare da eventuali rifiuti galleggianti.

L’imbarcazione utilizzata è un esempio virtuoso di come la tecnologia possa essere usata a beneficio dell’ambiente: dispone infatti di uno scandaglio ad altissima definizione per individuare eventuali rifiuti sul fondale, di uno stabilizzatore di posizione GPS che consente di mantenere la posizione senza l’impiego di àncora sul fondale e quindi senza danni per l’habitat subacqueo, oltre che di un piccolo robot per il prelievo di materiali sul fondale, di un drone per le riprese dall’alto e di panne assorbenti per il recupero di sostanze oleose in superficie.

Lo staff TLM Nautica “Water Defenders Alliance” realizzerà inoltre alcuni reels sul social Instagram, che saranno registrati durante le uscite, per sensibilizzare ad un maggior rispetto del mare e della natura in generale.