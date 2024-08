Sanità, Lista Toti: “Pronto soccorso affollato segno di boom di turisti”. Pd: “Situazione insostenibile”

Genova. In attesa della chiarezza sui candidati per le principali coalizioni in corsa alle prossime elezioni regionali anticipate previste per l’autunno, la campagna elettorale si scalda sul tema della sanità. E sotto i riflettori tornano i pronto soccorso, spesso prima e unica interfaccia tra i cittadini e le istituzioni sanitarie.

In queste settimane, infatti, i pronto soccorso del ponente ligure, in particolar modo quello del San Paolo di Savona, sono sotto pressione: “Nel solo mese di luglio al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo sono state curate 5.680 persone, un dato in crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno – ha commentato in una nota stampa Roberto Arboscello, vice-capogruppo e consigliere regionale del Pd – Parliamo di oltre 200 pazienti al giorno, un numero impressionante. Una situazione di criticità che viene superata grazie all’abnegazione del personale medico e sanitario che riesce a fronteggiare l’enorme carico di lavoro ma questa non può essere la regola. Il San Paolo è l’ospedale del capoluogo di provincia e il presidio di riferimento di un territorio vastissimo che comprende anche la Valbormida e merita il massimo supporto e la massima attenzione”.

Una situazione che, secondo i rappresentanti del Partito Democratico, sarebbe però strutturale: “Una situazione generalizzata e insostenibile a cui va posto assolutamente rimedio. Il vero problema, al di la dell’emergenza, è il numero enorme di persone che si recano al pronto soccorso perché non trovano adeguata risposta sul territorio. Credo che nessuno sia contento di recarsi al pronto soccorso e attendere ore ed ore prima di essere visitato e curato seppur per patologie di bassa intensità: la realtà è che se tutti questi codici verdi o bianchi venissero intercettati prima dando loro una risposta sul territorio questo problema non ci sarebbe. Circa 8 mesi fa avevo proposto all’assessore Gratarola l’istituzione dei CAU, dei centri di assistenza e urgenza come ha istituito con successo l’Emilia Romagna, che facessero da filtro: ma quella proposta, come tante altre è rimasta inascoltata”.

A questo commento ha risposto a breve giro la Lista Toti che ha ribattuto sul punto le critiche: “L’afflusso di molti pazienti nel periodo estivo all’Ospedale S.Paolo di Savona così come al Santa Corona di Pietra Ligure è ovviamente influenzato dall’alto numero di turisti presenti in Liguria a luglio e agosto. Forse il consigliere regionale del Pd Roberto Arboscello e il segretario Unione comunale Savona Pd, Simone Anselmo non si sono ancora resi conto che per fortuna la Liguria non è più quella triste realtà che era ai tempi della sinistra. Quando governavano loro, nessuno da fuori regione poteva aver bisogno delle cure dei nostri presidi sanitari visto che preferivano altre località. Oggi invece è ovvio che un turista con un problema di bassa complessità si rechi all’ospedale e non dal medico di famiglia che evidentemente ha solo nella sua città di residenza”.

“Non è quindi un problema di mancata risposta del territorio così come è altrettanto evidente che l’istituzione dei CAU, i centri di assistenza e urgenza, non possono rappresentare la risposta a tutti i mali visto che la loro efficacia è dimostrata soprattutto quando sono collocati all’interno degli ospedali. Una risposta reale arriverà invece dalle 32 case di comunità che saranno operative entro il 2026 – continua la Lista Toti – Forse Arboscello e Anselmo si sono dimenticati anche dell’accordo sottoscritto con i medici di medicina generale che porterà ad avere gli ambulatori aperti dalle 8 a mezzanotte. Ma forse se ne sarebbero accorti se lo avessero fatto in Emilia, dove peraltro nelle zone turistiche i presidi sanitari sono congestionati proprio come in Liguria”.

Foto: Archivio