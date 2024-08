Appartamento trasformato in base di spaccio, pusher arrestato grazie all’app YouPol

Genova. Un uomo di 35 anni è stato arrestato con l’accusa di spaccio grazie a una segnalazione arrivata sull’app YouPol, l’applicazione che consente di segnalare anche in forma anonima alla polizia situazioni sospette.

Gli agenti dell’Upgsp sono intervenuti in un appartamento di via Scribanti, zona San Martino, nel pomeriggio di giovedì, su input della centrale operativa della questura. La segnalazione arrivata sull’app descriveva quello che sembrava a tutti gli effetti un giro di spaccio in un’abitazione, e quando gli agenti sono arrivati hanno atteso che l’uomo residente nell’appartamento segnalato uscisse di casa per procedere con un controllo.

L’uomo, sorpreso e nervoso, ha provato a opporsi consegnando agli operatori una busta ormai vuota che, a suo dire, conteneva marijuana di libero commercio. Gli agenti sono entrati comunque, complice un odore che li ha insospettiti, e hanno trovato 100 grammi di derivati della cannabis, tra hashish e marijuana, 60 grammi di MDMA in pietra e 2,30 grammi di cocaina nascosta dentro barattoli e bustine e rinvenuta all’interno di un armadio della camera da letto.

In cucina, inoltre, è stato trovato un bilancino di precisione con accanto un coltellino con lama di 8 cm. L’uomo è stato dunque arrestato.