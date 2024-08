Sampdoria, vicino l’esonero per Pirlo: sondati Sottil e Giampaolo

Genova. Un punto in tre partite, uno score iniziale deficitario con prestazioni fortemente altalenanti. La Sampdoria vuole voltare subito pagina per riprendere la corsa ai primi posti della classifica in un’annata dove il calciomercato ha portato ben 14 giocatori. Ed è per questo che la posizione di Andrea Pirlo è stata messa in forte discussione.

Nella serata di ieri, infatti, Gianluca Di Marzio ha spiegato quanto l’esonero del tecnico blucerchiato sia una strada particolarmente percorribile già in queste ore.

E spuntano i principali nomi per sostituirlo. Il giornalista di Sky parla dell’ex Udinese Andrea Sottil, che lo mette in pole position, mentre la Gazzetta dello Sport tratta anche di un ritorno a Genova di Marco Giampaolo.

Si attendono novità ufficiali da parte del club, ma si va verso una nuova guida tecnica per la Samp.