Sampdoria, Venuti: “Abbiamo margini di miglioramento. Contento per il gol, arrivo da un anno difficile”

Frosinone. Aver accarezzato la vittoria a Frosinone e poi tornare a casa con un punto e un uomo in meno fa male. Ma la Sampdoria è solo all’inizio e il difensore Lorenzo Venuti, ai microfoni del canale ufficiale youtube blucerchiato, ne è consapevole: “Sicuramente come mentalità dovevamo portarla a casa, dovevamo vincere la partita però al di là che c’è stata una grande reazione perché andare all’intervallo sotto 1-0, poi siamo rientrati il secondo tempo e l’abbiamo subito ribaltata. Anche portare a casa un pareggio in inferiorità numerica credo che sia sintomo di maturità e soprattutto la cosa positiva è che ci sono ampissimi margini di miglioramento e questo è fondamentale”.

Venuti si dichiara contento per la prestazione e soprattutto per il gol. Si è fatto trovare al posto giusto nel momento giusto ed è sua la prima rete ufficiale in questo campionato. Quella dell’1-1: “Sono contentissimo al di là che mio figlio compiva 10 mesi e avevo promesso di fare un gol per lui. Quindi ho mantenuto la promessa, però al di là di questo è stato importantissimo per me perché vengo da un anno difficile e ritrovare fiducia così, fare gol è importante. Però metto sempre la squadra davanti a me stesso, davanti al singolo e l’importante è che queste cose giovino alla squadra e quindi dobbiamo continuare a lavorare e migliorarci”.

Sugli errori, ha un approccio propositivo: “Penso che errori in questo momento del campionato ci possano stare ed essere consapevoli che ci sono margini di miglioramento è fondamentale perché se oggi fossimo qua a parlare di una squadra già costruita già al massimo di quello che può raggiungere significa che c’era qualche problema, invece avere questi margini di miglioramento è fondamentale”.

Non manca una parola per i tifosi: “Sembrano frasi fatte, ma la verità è che i nostri tifosi sono sono il dodicesimo uomo, sono l’uomo in più, sono quella spinta che ci dà quel qualcosa per fare per fare meglio quando le cose vanno male e soprattutto quando le cose vanno bene, quindi posso e possiamo solamente ringraziarli per per quello che fanno per la vicinanza, per gli abbonamenti che hanno fatto e questo ci dimostra che c’è tutta una bella unione di intenti tra noi e loro”.