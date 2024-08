Sampdoria, Tutino titolare a Frosinone. Pirlo senza pretattica: “Lottiamo per la Serie A”

Nessun giro di parole per Andrea Pirlo. E non potrebbe essere altrimenti visto il mercato che sta conducendo il ds Pietro Accardi e il sesto posto sul campo dell’anno scorso. “Lottiamo per la Serie A, deve essere un piacere. Anche altre squadre sono comunque attrezzate per farlo, come Cremonese, Sassuolo e Palermo“.

La Sampdoria, impegnata in trasferta a Frosinone domani alle 20,30, dovrebbe partire con il 3-4-2-1. Un modulo che gli interpreti della scorsa stagione hanno già utilizzato, alternato al 3-5-2. Ma quest’anno, oltre ai numeri, Pirlo vuole una Sampdoria diversa, in ragione soprattutto della maggiore esperienza dei difensori: “Voglio una linea difensiva più attiva, alta e aggressiva. Ora abbiamo giocatori più esperti che hanno già certe letture. La squadra deve più alta e aggressiva, deve stare in 15/20 metri. Se davanti si lavora bene, diventa più facile il lavoro dei difensori”.

Prima partita da titolare per Gennaro Tutino. L’ex Cosenza sarà schierato alle spalle della prima punta Coda visto il forfait per problemi fisici di Borini: “Giocherà Tutino perché Borini ha accusato una botta sul polpaccio domenica, non ha smaltito l’ematoma”. Dovrebbe rientrare tra i convocati anche Depaoli, che da una settimana si allena col gruppo.

L’allenatore si è detto soddisfatto del mercato e si è soffermato su Sekulov, l’ultimo arrivato in casa blucerchiata: “Sono molto soddisfatto dei giocatori che ho a disposizione. Ci sono sempre dubbi di formazione, fa piacere vedere gli allenamenti e le partite. C’è grande competizione in tutti i reparti. Sekulov l’ho seguito parecchio sia in Primavera sia in Under 23. Ha caratteristiche diverse rispetto agli altri attaccanti. Può fare anche il centravanti o sulla fascia, non solo seconda punta. Può darci qualità e forza”.

Sarà importante partire bene, a differenza dello scorso anno, e non avere cali di tensione nella fase finale delle partite come troppo spesso è successo: “È importante partire bene, perché dà fiducia e alza l’autostima dei singoli e della squadra. Si lavora meglio e con più felicità. Servirà avere il coltello tra i denti perché tutti aspettano la Sampdoria. La Serie B è un campionato lungo e faticoso, non ci sono partite scontate. Dal 70′ in poi può succedere di tutto. Per tanti l’anno scorso era una novità, invece sappiamo cosa ci aspetta ora”.

Promosso lo spirito del gruppo e il lavoro di questi mesi: “Finalmente inizia il nostro campionato. Dobbiamo dimenticare la Coppa Italia, ora inizia il nostro percorso. Un percorso emozionante perché sappiamo a cosa andiamo incontro e qual è il nostro obiettivo. C’è grande voglia, grande adrenalina. Affronteremo tutte le squadre con l’atteggiamento messo contro il Como. Se affrontiamo tutte le partite con la giusta voglia, potremo toglierci delle soddisfazioni”.