Sampdoria, Sekulov: “Non potevo dire di no a questo grande club, voglio dimostrare di che pasta sono fatto”

Genova. “Fin dal primo momento ho trovato davvero un’atmosfera incredibile“. Queste le prime parole blucerchiate di Nikola Sekulov rilasciate ai canali ufficiali della Sampdoria.

Un rinforzo importante per il reparto offensivo. Il classe 2002 ha esordito ufficialmente nella trasferta di Frosinone, rimanendo favorevolmente colpito dell’accoglienza riservatagli.

“Ho trovato un ambiente davvero molto caloroso, i tifosi sono davvero incredibili – racconta Sekulov -. I miei nuovi compagni mi hanno accolto molto bene. Conoscevo già due o tre ragazzi di cui avevo giocato in Nazionale con loro, ovvero Giovanni Leoni e Paolo Vismara. e poi altri come Yepes, che avevo giocato contro di lui un sacco di volte in Primavera e in Under-17. Con Coda ho già fatto sei mesi alla Cremonese. Ho trovato un gruppo davvero molto caloroso, che mi hanno accolto molto bene e di questo sono molto felice“.

Al momento della chiamata della Samp le sue intenzioni erano chiare: “Non ho esitato perché sappiamo la storia che ha questo grande club. Davvero non c’è stata nessuna esitazione. Ho parlato subito con la mia famiglia, con il mio agente e non ho potuto assolutamente dire di no perché questa è una società molto ambiziosa. Non vediamo l’ora di riportarla dove merita“.

Con Pirlo un rapporto consolidato: “Lo conoscevo già perché quando avevo 18 anni ed ero alla Juve lui era allenatore della Prima Squadra. Un po’ di volte sono andato a allenarmi con loro. Avere un allenatore come Pirlo è una grande ispirazione per me. Sento la fiducia che mi dà. Ha parlato molto bene di me ed io ho parlato con lui un sacco di volte. Voglio dimostrare sia a lui sia a tutto l’ambiente Sampdoria di che pasta sono fatto“. Ma che tipo di giocatore è Nikola Sekulov? Lo spiega direttamente lui: “Posso fare un sacco di ruoli, però il mio preferito è il trequartista, oppure giocare nelle due punte davanti. Mi muovo molto bene dietro la punta e attacco la profondità“.

“I tifosi ci hanno riportato addosso un calore molto forte, molto spinto e questa cosa ci aiuta davvero tanto. Non vedo l’ora di esordire sabato a Marassi davanti ai nostri tifosi e regalargli un sacco di soddisfazioni quest’anno“, conclude Sekulov.