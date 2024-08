Sampdoria – Reggiana, partita la prevendita per la prima casalinga

Genova. Sono aperte le prevendite per Sampdoria-Reggiana, gara valida per la seconda giornata del campionato Serie BKT 2024/25 (e prima in casa per i blucerchiati), in programma sabato 24 agosto alle 20.30, allo stadio Ferraris di Genova.

Il consiglio, per evitare lunghe code nelle rivendite autorizzate, è di prediligere l’acquisto dei biglietti online tramite il canale ufficiale sampdoria.ticketone.it.

Questi i punti vendita:

Online su ticketone.it; online su ticketag.it (solo per abbonamenti di Gradinata Sud non utilizzati); rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale; ufficio biglietteria tribuna stadio Luigi Ferraris (orario continuato 10-18:30 dal lunedì al venerdì); botteghino stadio di via Monnet (aperto nella sola giornata di sabato 24 agosto con orario 10-13 / 16-21).

Tutti i bambini di qualsiasi età dovranno essere muniti di biglietto.

Prezzi

Tribuna d’onore: 200 euro (Tavolo hospitality compreso nel prezzo del biglietto).

Tribuna inferiore: 80 euro; 40 euro (under 14).

Distinti: 30 euro; 15 euro (under 14); 15 euro (invalido 100%**).

Gradinata Nord: 20 euro; 10 euro. (under 14)

Settore Ospiti: 20 euro.

**In vendita solo presso la biglietteria stadio/service center e botteghini previa presentazione certificato di invalidità. Per informazioni e assistenza contattare la società all’indirizzo mail invalidi@sampdoria.it

Su Ticketag si può verificare se sono disponibili all’acquisto abbonamenti di Gradinata Sud che non verranno utilizzati per l’evento.

Ogni acquirente potrà acquistare un massimo di 4 biglietti e gli stessi potranno essere acquistati sia in formato cartaceo che caricati direttamente sulla Sampcard/Doriacard attiva e in corso di validità.

Info e settore ospiti

I biglietti per il settore ospiti saranno disponibili, senza limitazioni sulla vendita fino alle 19 di venerdì 23 agosto presso i seguenti punti vendita:

On-line su ticketone.it

Rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale (clicca quiper cercare la rivendita più vicina)

Parcheggio ospiti: uscita consigliata Genova Est. Parcheggio denominato “Piastra Genova Est”.

Per qualsiasi ulteriore informazione contattare il Service Center ai numeri 010 7940442 o via e-mail all’indirizzo service@sampdoria.it