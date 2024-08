Sampdoria-Reggiana 0-1, Vieira sbaglia tutto nel finale e Vergara condanna i ragazzi di Pirlo

Genova. Un errore assurdo, di Vieira, appena entrato, condanna la Sampdoria alla sconfitta nella prima uscita casalinga di questo campionato. La Reggiana passa 0-1 con Vergara. Nuova stagione vecchi fantasmi: all’84’ il centrocampista, appena entrato, consegna un pallone inspiegabile a Vido che ne approfitta e attende l’inserimento di Vergara, il migliore della partita, per servirlo. Pallone a scavalcare un incolpevole Vismara in uscita che regala tre punti per la squadra di Viali. La partita si chiude tra i fischi dei tifosi al Ferraris, che si attendevano di sicuro un’altra prova dai ragazzi di Pirlo, per poi incoraggiare quando i giocatori vanno a salutarli sotto la Sud. Fischi anche per la terna arbitrale.

Il match, iniziato con la Samp propositiva a prima a sfiorare il gol con un diagonale di Tutino fuori di poco (10′) è a poco a poco scivolato dalla parte della Reggiana, che ha tenuto palla e saputo verticalizzare quando i blucerchiati lasciavano troppi spazi tra centrocampo e difesa. Proprio Vergara già nel primo tempo, era arrivato un paio di volte al tiro (19′ e 28′) con Ghidotti e Bellemo a dire di no.

La Sampdoria, dal canto suo, prova a cercare Coda, che però risulta sempre ben controllato dalla difesa avversaria. Nella ripresa avvicendamento in porta tra Ghidotti e Vismara. Al 53′ l’evento che potrebbe cambiare la partita: slalom in area di rigore di Akinsanmiro che viene sgambettato da Vergara. Cosso assegna il rigore, ma il var lo richiama: dopo aver visto il replay annulla la decisione. I blucerchiati non riescono ad arrivare facilmente davanti alla porta di Bardi e anche Tutino a poco a poco sparisce. Gli inserimenti di Depaoli, Benedetti e Sekulov nella ripresa non cambiano la partita, quello di Vieira, al 79′ sì. Pirlo e i suoi ragazzi non avranno molto tempo per rimuginare sulla partita: martedì c’è già la trasferta a Salerno.

96′ Ci prova Sekulov! Ma la palla rimbalza su due giocatori della Reggiana

95′ Ancora Sampdoria in difficoltà: è Bereszynski a dire di no a Ignacchiti dopo un altro pasticcio blucerchiato

94′ Ci prova Depaoli di tacco volante! La palla viene riscodellata in mezzo e il centrocampista non può far altro che provare l’acrobazia

93′ Corner guadagnato da Benedetti, palla però liberata ancora una volta dal Monza anche se la Sampdoria resta in possesso del pallone

90′ Sette minuti di recupero

87′ Ammonizione per Cigarini

84′ Gol della Reggiana. Palla regalata da Vieira a Vido, che attende l’inserimento di Vergara e lo serve: il numero 30 scavalca un incolpevole Vismara in uscita

84′ Giallo anche per Vido, che trattiene vistosamente Vieira per evitare una ripartenza pericolosa

83′ Nella Reggiana esce Sersanti per Sapirisi

83′ Ammonizione per Benedetti

82′ Cross dal fondo di Benedetti, palla che attraversa tutta l’area e Venuti tenta un tiro al volo senza troppa convinzione. Palla sul fondo

79′ Ultimi cambi per la Samp: fuori Bellemo per Vieira e Tutino per Sekulov

78′ Occasione Sampdoria! Cross di Depaoli per la testa di Coda, c’è una deviazione e la palla termina in corner

75′ Discesa centrale di Vergara, tentativo dalla distanza col sinistro: alle stelle

72′ Ancora un altro angolo per la Sampdoria, stavolta dal lato opposto: il sinistro. Anche in questo caso la Reggiana regge il colpo

71′ Il corner lo batte Venuti, ma la difesa della Reggiana è attenta e libera l’area

70′ Doppio cambio nella Reggiana: fuori Gondo per Vido e Portanova per Cigarini

69′ Corner guadagnato da Depaoli, che prova a mettere in mezzo: palla deviata da Libutti

67′ Occasione Sampdoria: cross dalla sinistra di Venuti, Bardi respinge coi pugni, la palla arriva a Depaoli che in area prova il tiro al volo: tiro in Gradinata

64′ Nella Reggiana fuori Maggio per Ignacchiti

63′ Doppio cambio nella Samp: escono Giordano e Akinsanmiro per Depaoli e Benedetti

61′ La partita si infiamma anche per alcune decisioni contestate da parte dell’arbitro. Gondo arriva al tiro in porta anche se probabilmente voleva più servire qualcuno in area di rigore che non c’era. Vismara non si fa sorprendere

53′ Calcio di rigore per la Sampdoria: slalom in area di rigore di Akinsanmiro che viene sgambettato da Vergara. Per Cosso non ci sono dubbi, ma viene richiamato dal var e dopo aver visto il replay annulla la decisione!

51′ Ancora Reggiana in area di rigore blucerchiata, prima Portanova, poi Maggio subiscono dei contrasti e finiscono a terra. C’è un silent check var dopo le proteste degli ospiti. L’arbitro dice che si può continuare

49′ Gondo tiene palla e riesce a girarsi dal limite per il tiro: pallone fuori

46′ Cambio portiere nella Sampdoria: esce Ghidotti ed entra Vismara

Prima frazione di gioco che si conclude sul punteggio di 0-0 tra Sampdoria e Reggiana. Partita che ha visto un paio di occasioni per parte e una prevalenza della squadra di Viali nel possesso palla e nei tiri. La Sampdoria era partita bene con un diagonale di Tutino al 10′ uscito di pochissimo a lato, poi è stata la Reggiana a creare di più, soprattutto con Vergara che ha sfruttato alcuni spazi di troppo lasciati dai ragazzi di Pirlo: sono due i tiri che il fantasista ha scoccato verso la porta al 19′ e al 28′, in entrambe le occasioni ci sono voluti gli interventi di Ghidotti e Bellemo per togliere il pallone dalla porta. Prima era stato Portanova al 17′ a impegnare Ghidotti sul primo palo. La partita si incattivisce verso la fine con ben tre ammoniti in meno di dieci minuti. Nel finale una punizione da posizione interessante di Coda viene deviata dalla barriera. Si va negli spogliatoi a reti bianche.

45′ Un minuto di recupero

45′ Batte Coda: la barriera devia in angolo

44′ Altro ammonito: Maggio, che ha atterrato Akinsanmiro proprio nei pressi della lunetta dell’area di rigore

41′ Giallo anche per Romagnoli, che ostacola Gondo. Il giocatore finisce a terra dolorante sulla caviglia

36′ Ammonito Gondo per un colpo al volto di Tutino durante un’azione di gioco

32′ Tutino riesce a servire Coda pur essendo ormai a terra, tiro immediato del numero 9 che però viene murato

28′ Ancora Vergara molto pericoloso: si accentra e verso l’area di rigore e prova il sinistro rasoterra. Bellemo devia in angolo. Sul corner arriva il colpo di testa di Meroni, alto

23′ Sul rovesciamento di fronte la Reggiana guadagna un altro corner, che si concretizza in un tiro di Sersanti fuori di poco

22′ Il corner viene respinto dalla difesa ospite, la palla arriva a Bereszynski che si coordina bene e ci prova da grande distanza: palla centrale bloccata da Bardi

22′ Lancio di Yepes in profondità per Tutino che viene anticipato da Bardi in uscita: primo corner per la Sampdoria

19′ Altra occasione Reggiana che si infila in uno spazio lasciato libero dai blucerchiati con Vergara: tiro in porta e ancora Ghidotti è bravo a deviare

17′ Occasione Reggiana! Portanova riesce ad avanzare in area di rigore sulla destra saltando un paio di maglie blucerchiate. In caduta riesce anche a tirare in porta, ma Ghidotti è lesto a respingere sul primo palo. Sugli sviluppi dell’azione la Reggiana guadagna un corner contestato che però la Sampdoria riesce a disinnescare mettendo fuori area di testa

10′ Occasione Sampdoria! Grande azione di Tutino che dalla destra si incunea in area di rigore e scocca un diagonale velenoso che termina di poco a lato del palo alla destra di Bardi

5′ La battuta verso la porta c’è, ma la barriera respinge e lo stesso Akinsanmiro allontana dall’area di rigore

4′ Fallo di Akinsanmiro sulla propria trequarti e la Reggiana batte un calcio di punizione che potrebbe anche risolversi in un tiro

1′ Si comincia con palla tra i piedi di Coda. Sampdoria che attacca verso la Gradinata Nord in questo primo tempo

Tutto pronto al Ferraris per la seconda partita del campionato 2024-2025 Serie Bkt tra Sampdoria e Reggiana. Prima in casa per i blucerchiati, accolti dal calore del loro pubblico.

Con Ioannou squalificato è Giordano la scelta di Pirlo per l’esterno sinistro. Confermatissima la coppia Coda – Tutino.

Ecco le formazioni in campo:

Sampdoria: Ghidotti (46′ Vismara), Bereszynski, Romagnoli, Vulikic, Venuti, Yepes, Bellemo (79′ Vieira), Giordano (63′ Depaoli), Akinsanmiro (63′ Benedetti), Tutino (79′ Sekulov), Coda.

Allenatore: Pirlo.

A disposizione: Vismara, Barreca, Kasami, Meulensteen, La Gumina, Ferrari, Girelli, Veroli,.

Reggiana: Bardi, Fiamozzi, Meroni, Rozzio, Libutti, Maggio (64′ Ignacchiti), Reinhart, Sersanti (83′ Sampirisi), Vergara, Gondo (70′ Vido), Portanova (70′ Cigarini).

Allenatore: Viali.

A disposizione: Motta, Sposito, Stulac, Urso, Stramaccioni, Cavallini, Nahounou.

Arbitro: Cosso di Reggio Calabria.

Ammoniti: Romagnoli, Benedetti (S); Gondo, Maggio, Vido, Cigarini (R)

Spettatori: paganti Sampdoria-Reggiana 4.061 (incasso 87.410 euro). In attesa del dato definitivo della campagna abbonamenti