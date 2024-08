Sampdoria Primavera double face, perde col Torino (1-2)

Orbassano. Partenza col freno a mano tirato, quella della Primavera di Alessandro Lupi, contro il Torino allenato dall’ex Felice Tufano, che è invece partito direttamente in quarta, andando subito a segno già al 13° con il moldavo Perciun, messo solo davanti al portiere blucerchiato Rodolfo (che già un paio di volte aveva rischiato la capitolazione).

Frittata completata al 31°, nell’impianto “Valentino Mazzola”, a causa di una errata uscita dal basso, che ha consentito alla punta Franzoni, su assist di Rossi, di raddoppiare con un piattone a fil di palo, dopo che lo stesso Rodolfo si era salvato altre due volte (ancora su Perciun e Dalla Vecchia).

Una Sampdoria un poco spaesata per tutto il primo tempo, ha poi letteralmente cambiato faccia nella ripresa, riuscendo purtroppo ad accorciare solo ad un quarto d’ora dal termine, con un rigore guadagnato e realizzato da Leonardi, affiancato davanti da un ottimo Ntanda e dal giovanissimo Forte, il cui ingresso al 46° ha dato il là alla reazione doriana, anche per l’azzeccato cambio tattico messo in campo da Lupi.

Molto bene, oltre a Forte e Ntanda, anche Boiro Balde, Thiago Gomes, Malanca e Zeqiraj (purtroppo uscito acciaccato) ed un plauso pure a Lupi, per il coraggio dimostrato nel secondo tempo, con cambi particolarmente offensivi, alla ricerca di un meritato pareggio.

Complimenti in ogni caso a Tufano, la cui sagacia tattica gli ha consentito di mettere il risultato in cassaforte nella prima frazione di gioco.

Torino: Plaia; Bonadiman, Mendes, Desole; Marchioro, Dalla Vecchia, Rossi (61° Mullen), Perciun (38° Acar, 88° Kirilov), Krzyzanowski; Gabellini, Franzoni (61° Conzato).

In panchina: Siviero, Pellini, Gallea, Di Paolo Vlad, Raballo, Casali, Dimitri.

Sampdoria: Rodolfo; Rossello (46° Forte), Malanca, Zeqiraj (87° Sava), Ovalle Santos; Thiago Gomes, Boiro Balde, Valisena, Uberti (41° Patrignani); Ntanda, Leonardi.

In panchina: Ceppi, Sava, Genovese, Ofoma, Giolfo, Cavallaro, Papasergio.