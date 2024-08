Sampdoria, Pirlo: “Siamo sotto gli occhi di tutti, si è alzato il livello. Giocare il derby sarebbe bellissimo”

Genova. “C’è tanto entusiasmo ed è normale dopo una campagna acquisti così positiva con tanti giocatori nuovi. Si è alzato il livello e l’atmosfera può portare grande positività. Abbiamo svolto il ritiro serenamente sapendo di dover affrontare una stagione molto importante dove ci guardano tutti. La Sampdoria è una squadra importante e siamo sotto gli occhi di tutti ma questo non deve farci cambiare l’obiettivo“.

Comincia così la conferenza stampa di Andrea Pirlo in vista della gara di domani sera contro il Como. Il tecnico blucerchiato presenta i comaschi con rispetto: “La Coppa Italia è una competizione importante. Affrontiamo una squadra di Serie A che l’anno scorso ha avuto il merito di salire. Si è attrezzata moltissimo sul mercato, sappiamo il loro valore. Un test importante in vista del campionato ma ora ci importa giocare al massimo, a viso aperto per vedere a che livello siamo“.

Voti alti al mercato portato avanti dalla società: “Un grandissimo lavoro. In poco tempo hanno comprato un sacco di giocatori, c’è da fargli i complimenti. Adesso il problema diventa il mio ma non dev’essere un problema. Avere giocatori di questo livello è piacevole. Il gruppo di lavoro dell’anno scorso è stato straordinario, capace di andare avanti nonostante tutti i problemi. Ci siamo rinforzati come struttura ed esperienza. Gli errori fatti lo scorso anno non potranno più succedere”.

Domani in porta ci sarà Simone Ghidotti, questa la certezza che dà Pirlo. E l’organico blucerchiato è decisamente salito di volume e qualità rispetto alla passata stagione: “Sappiamo di avere una grande responsabilità. Ci hanno messo a disposizione una squadra di alto livello, spetterà a noi tutti fare un grande lavoro. Si sono attrezzate tantissime squadre, per tutti l’obiettivo è il massimo. Poi sarà dura. Quando si gioca con questa maglia e per questi tifosi la pressione è normale averla. Ma dev’essere una forza in più per darci la spinta per fare qualcosa in più dell’anno scorso“.

“Se dovessimo vincere ci sarebbe un derby da affrontare, una bellissima cosa per noi, la città e i tifosi. Quindi la testa è completamente sulla gara di domani. L’appoggio dei tifosi non è mai stato in dubbio, per noi è importante avere il loro sostegno. Solo le vittorie portano ad alzare l’entusiasmo e di conseguenza ad avere un’atmosfera sempre più positiva all’interno dello stadio che deve essere il nostro fortino. Non è da tutti avere questi tifosi“, chiosa Pirlo.