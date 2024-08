Sampdoria, ora è ufficiale: esonerato Andrea Pirlo

Genova. Andrea Pirlo non è più l’allenatore della Sampdoria, è arrivato l’esonero dopo il deludente avvio di campionato in Serie B con un solo punto guadagnato in tre match disputati.

Fatale per il tecnico bresciano la rocambolesca sconfitta di Salerno per 3 a 2 (arrivata dopo quella casalinga contro la Reggiana). Dopo aver ricevuto la notizia, ormai, l’ex tecnico ha lasciato il centro sportivo di Bogliasco.

Si chiude così dopo poco più di un anno l’avventura di Pirlo sulla panchina della Sampdoria. Una stagione complicata quella dello scorso anno, tra alti e bassi e tanti infortuni ma il tecnico era comunque riuscito a guadagnare i play off di serie B, perdendo poi il turno preliminare contro il Palermo.

Al suo posto arriverà (salvo sorprese) Andrea Sottil, ex Udinese e Ascoli, oltre a una lunga gavetta in serie C. Sarà dunque il tecnico piemontese a guidare la Sampdoria nella sfida casalinga di sabato, ore 18, contro il Bari che ha gli stessi punti dei blucerchiati.

Per l’allenatore cinquantenne di Venaria Reale è pronto un contratto biennale, restano da limare alcuni dettagli prima dell’ufficialità che dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

Sottil aveva rescisso, ancor prima che partisse la stagione, il suo contratto con la Salernitana per mancanze di garanzie da parte della società e ora è chiamato a scuotere un ambiente sotto “choc” visto l’avvio di stagione, a dir poco, sotto le aspettative.