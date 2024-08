Sampdoria, Nikola Sekulov è blucerchiato: il profilo della punta italomacedone

Pietro Accardi regala ad Andrea Pirlo un terzo attaccante dopo Massimo Coda e Gennaro Tutino. La Sampdoria ha ufficializzato pochi minuti fa l’arrivo, con la formula del prestito con obbligo di riscatto, dell’attaccante Nikola Sekulov. Si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2028.

Classe 2002, Sekulov ha iniziato a muovere i primi passi con la maglia del Piacenza, la squadra della città dove è nato. I genitori sono macedoni e dunque ha la doppia nazionalità, come sottolineato dall’indizio social dato dalla Samp questa mattina prima di presentarlo. Il suo percorso in Emilia vede poi le tappe giovanili al Parma e alla Pro Piacenza.

Nel 2019 arriva la chiamata della Juventus, che lo inserisce nella rosa dell’Under 17. Poi, Under 19 e infine nella seconda squadra, la Next Gen che milita in Lega Pro. In mezzo una breve parentesi con pochi scampoli di partite alla Cremonese, dove però si dice che l’adattamento non fosse stato dei migliori, quindi il ritorno alla Vecchia Signora.

Proprio con la Next Gen bianconera si mette in mostra. In campionato segna 6 goal e confeziona 2 assist in 17 partite, mentre nei playoff sigla 3 goal in 6 match. Alto 1,85 metri, predilige giocare sul lato destro del fronte d’attacco ma può adattarsi anche in altre posizioni dello scacchiere offensivo. Ha ricoperto anche il ruolo di trequartista dietro alla punta centrale e, in alcune occasioni, di interno di centrocampo.

Secondo i dati del portale Transfermarkt, che dividono gli score in base al ruolo in cui i giocatori sono stati impiegati (non alla categoria), Sekulov ha un rendimento simile in termini di goal e assist quando impiegato come trequartista/seconda punta e quando impiegato da esterno destro o sinistra. In posizione più centrale ha giocato 84 partite segnando 18 goal e fornendo 7 assist, sulla fascia 70 partite con 11 goal e 4 assist.

Giocatore duttile quindi, il suo arrivo potrebbe implicare la partenza di Fabio Borini. Non tanto per richieste dell’ex Liverpool e Milan, ma per esigenze di bilancio visto il legame tra Borini e Pirlo e che il giocatore anche contro il Como ha dimostrato, come lo scorso anno, di tenere molto alla causa blucerchiata.

Sekulov ha giocato con l’Under 17 della Macedonia e dell’Italia, per poi proseguire con i colori azzurri, vestendo le casacche dell’Under 18 e dell’Under 20.

Il comunicato

L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo annuale con obbligo di riscatto dalla Juventus F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nikola Sekulov (nato a Piacenza il 18 febbraio 2002). L’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2028.